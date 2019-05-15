台股盤後－最後一盤爆近百億元 壓縮漲勢 上漲41點作收

美股今 (15) 晨強彈，台股也跟進上演反彈，午盤一度收復 10600 點關卡，但因為適逢台指期結算，尾盤電子、金控權值股都見到賣壓，最後一盤爆出 94 億元大量、壓低 18 點，漲勢收斂，加權指數終場以上漲 41.46 點、收在 10560.71 點，成交值 1139.3 億元。

台股開盤為 10535.24 點，盤中最高 10612.5 點，在 5 日線、季線前止步，最低 10535.24 點；八大類股漲跌幅：泥窯股漲 0.38%、食品股跌 0.22%、塑化股漲 0.5%、紡織股漲 0.37%、機電股漲 0.28%、造紙股漲 0.87%、營建股漲 0.57%、金融股漲 0.32%。

鴻海財報「三率三降」，加上被 MSCI 調降權重最多，下跌 2.38%、收在 77.8 元，季線、年線都遭跌破，表現疲弱；大立光也小跌 0.23%，收在 4265 元；蘋概三王中只有台積電走揚，不過最後一盤也見賣單，終場小漲 0.2%、收在 249 元。

今天塑化股扮演穩盤角色，台塑化、台塑、南亞都上漲，台塑化漲幅最大。跌深的金融股也反彈，包括：永豐金、國泰金、兆豐金、玉山金、元大金都紅通通一片。

至於前幾日表現強勁的食品、觀光類股，今則整理拉回，味全跌逾 2%，佳格、聯華食都跌超過 1%；六福重挫 7%，美食 - KY、夏都、雲品、遠雄來等都同樣弱勢。

整體來說，台股近日接連跌穿月線、季線之後，在年線獲得支撐，月 KD 仍呈黃金交叉，多頭型態還未被破壞，今日跟隨國際盤展開反攻，不過，今天挑戰 5 日線、季線失利，且恰逢台指期結算，尾盤指數漲勢收斂，由於美中持續進行談判，川普意向不明，結算後指數仍有回檔壓力，短線仍不宜貿進。