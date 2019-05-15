寶成首季本業及業外都美 獲利年增逾4成 EPS 0.99元

豐泰 (9910-TW)、寶成 (9904-TW) 及鈺齊 - KY(9802-TW) 等製鞋廠持續在東南亞地區擴廠，豐泰第 1 季稅後純益 14.76 億元，年增 93.51%，每股純益為 2.21 元；鈺齊第 1 季稅後純益 2.05 億元，年增 1.08 倍，每股純益 1.34 元，而寶成第 1 季純益年增 42.7%，每股純益 0.99 元。

製鞋廠不僅在東南亞持續擴廠，且加速自動化布局，今年第 1 季獲利普遍亮麗，寶成本業及業外投資收益都見成長，稅後純益 29.19 億元，年增 42.7%，每股純益 0.99 元。

寶成第 1 季營收 766.24 億元，毛利率維持 25.7% 的去年同期水準，稅後純益 29.19 億元，年增 42.7%，每股純益 0.99 元，但在三大製鞋廠中仍居末位。

就寶成營收結構顯示，來自運動用品零售及品牌代理業務比重為 43.6%，較去年同期多出 1.9 個百分點，明顯高於去年全年 39.2%。

寶成今日發布重大訊息指出，為配合南山人壽現金增資，將對轉投資持股 20% 的潤成投控增資 41.5 億元；寶成第 1 季財報中，認列來自潤成投控的投資收益為 13.87 億元，較去年同期增加 3.23 億元。

鈺齊今年第 1 季合併營收為 25.78 億元，毛利率為 19.6%，年增 0.1 個百分點，稅後純益 2.05 億元，季增 6.3%，年增 1.08 倍，每股純益為 1.34 元。

鈺齊主管指出，第 1 季營運主要受惠產線持穩擴增、產銷調配與生產效能同步提升，產品結構中，戶外功能鞋比重持續站穩 90% 以上，毛利率 19.6% ，營業利益率 10.2%，雙雙較去年同期提升，營益率更自 2018 年初以來逐季上揚，費用率也從去年同期的 10.7%，下降 1.3 個百分點至 9.4%，營運成本費用控管能力持續精進。

鈺齊連續多年保持擴張趨勢，集團未來仍以 10-15% 目標持穩增加產值，其中越南及柬埔寨等非中國區營收，首度突破 65%，達成公司內部設定的出貨地區比重調整目標，鈺齊並以每年增加 3-5 家新品牌客戶，擴大集團接單來源。

鈺齊今年第 1 季營收為 25.78 億元，年增 19.19%，改寫歷年同期新高，鈺齊預計， 4 月起出貨將以秋冬鞋款為主。

豐泰今年第 1 季營收則為 169.13 億元，年增 14.12%，豐泰自結首季稅後純益為 14.76 億元，季減 2.12%，年增 93.51%，每股純益為 2.21 元。