正崴Q1較去年轉盈EPS 0.2元 人力成本持續改善助獲利回溫

連接器大廠正崴 (2392-TW) 今 (15) 日公告第 1 季財報，稅後純益 9756 萬元，季減 89.1%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.2 元。正崴今年在高毛利產品出貨成長、人工成本改善下，獲利可望較去年顯著好轉。

正崴第 1 季營收 192.48 億元，季減 24.4%、年增 1.4%；毛利率 8.92%，季減 1.2 個百分點、年增 1.6 個百分點；營益率 0.11%，季減 2.87 個百分點、較去年負轉正，稅後純益 9756 萬元，季減 89.1%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.2 元。

正崴首季雖然進入淡季，營收獲利較前季下滑，但與去年相比，在進行組織調整以及擴大產線自動化後，成效逐漸顯現，也沒有像去年同期提列高額的招工費用，因此毛利率、營益率均較去年同期大幅改善，也推升營運虧轉盈。

展望今年，正崴表示，電子零組件、系統產品出貨均可望年增雙位數，由於毛利率較佳，也可望推升毛利率。製造業務的上下半年營收占比，約呈現 4:6，下半年可望較上半年成長 5 成左右，不過通路業務因受到終端銷售不振影響，全年成長幅度可能會放緩。

人力方面，正崴表示，上半年屬於淡季，因此較無缺工問題，但第 3 季情況就會較為明顯。不過去年中國廠區自動化產線建置後，人力需求減少，估今年招工成本將較去年下降。加上緬甸新廠也將於第 3 季投產，由於人力成本較便宜，預期也可望提升營益率的表現。