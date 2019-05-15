〈分析〉中國電子業營運概況與前景

隨著中國上市企業財報季接近尾聲，中國電子業年報與季報重要企業已全數公布完畢。以整個電子產業來看，去年產業營收人民幣 1.95 兆元，年增 14.9%，相較於 2016 年、2017 年，漲幅明顯下滑；純益達人民幣 671 億元，年減 22%，下滑幅度僅次於 2012 年。

資料來源: Wind

今年第一季電子產業營收人民幣 4355 億元，年增 12.4%；純益人民幣 160 億元，年減 11.7%，跌幅較去年全年有所縮小。

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毛利率部份則是受到產業競爭壓力擴大，以及科技產品需求緩弱，在紅海策略下，導致毛利出現較大幅度下滑。

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而去年中國整體電子產業純益大幅下滑的因素之一是受到資產減損的影響。去年電子產業資產減損達人民幣 422 億元，較 2017 年大幅增加。而資產減損中，商譽減損比重最高。

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以下舉出較重要的幾個電子次產業，半導體、消費性電子、面板、PCB，說明產業營運概況及前景。

半導體

中國半導體產業共計 35 家公司，主要包括半導體設計、封測、材料、設備，及功率半導體領域。而去年半導體產業營收合計人民幣 1158 億元，年增約 10%，漲幅出現大幅下滑。

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純益方面，去年半導體產業純益合計人民幣 30 億元，衰退 43.1%，出現大幅下滑的主要受到資產減損、商譽減損等影響。

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至於今年第一季，半導體產業營收人民幣 255 億元，年減 2.74%；純益人民幣 9 億元，年增 14.15%。

第一季營收小幅下滑，主要受到半導體產業持續下滑影響。根據 WSTS 報告顯示，今年第一季全球半導體銷售額達 968 億美元，年減 13%。此外，去年第一季的高基期也是導致今年第一季中國半導體產業營收下滑的因素之一。

毛利率方面則是保持平穩，過去八個季度，半導體毛利率約在 26%～22% 之間震盪。

不過展望第二季，從各晶圓廠預估來看，如台積電預估第二季度營收區間為 75.5 -76.5 億美元，年減 0.1%～1.41%，第一季則是衰退 16.1%；而中芯預估第二季營收季增介於 17%～19%，顯示出第二季半導體產業有機會出現改善。

消費性電子

中國 28 家消費性電子企業去年營收合計人民幣 3488 億元，年增 17.2%，2017 年則是成長 38.7%；純益人民幣 129 億元，衰退 33.9%。營收成長下滑主要是受到智慧手機銷售量減少因素；純益衰退則是因為公司存貨、應收帳款等資產減損所造成的衝擊。

至於今年第一季，該產業營收合計人民幣 607 億元，年增 28.4%；純益人民幣 35 億元，年增 3.2%，兩數據均有所改善。

毛利率方面則是因為產業競爭，整體趨勢呈現緩慢下滑中。

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面板

去年中國 17 家上市的面板企業營收合計人民幣 2839 億元，年增 9.97%；純益人民幣 46 億元，年減 66.7%。純益大幅下滑，主要由於華映科技、華東科技出現虧損所致。

今年第一季該產業營收合計人民幣 729 億元，年增 17%；純益人民幣 12 億元， 年減 62%。

毛利率方面，受到新增產能陸續量產影響，在價格競爭之下，未來毛利率走勢仍將持續走弱。

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此外，根據群智諮詢報告指出，中小尺吋面板目前供需趨於平衡，大尺吋面板則是供給略大於需求，所以預期中小尺吋面板價格有機會止跌反彈，但大尺吋面板價格將持續下跌，惟跌幅有機會縮減。

PCB

在中國上市的 22 家 PCB 企業去年營收人民幣 947 億元，年增 14.1%；純益人民幣 86 億元，年增 18.6%。今年第一季，營收達人民幣 209 億元，年增 4.7%，純益人民幣 16 億元，年增 19.8%。

毛利率整體而言保持在一定的範圍小幅度的波動，暫時還未因產業競爭而出現大幅下滑的跡象，不過產業競爭壓力仍在。

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從產業前景來看，5G 基地台建置將大幅提升 PCB 的用量。2020 年 5G 將進入商用階段，而 5G 通信設備前期的資本支出將為 PCB 產業帶來新的成長機會。

