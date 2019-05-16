反擊！華為：美國在5G市場將落居下風

美國總統川普在週三 (15 日) 簽署的行政命令，禁止美企購買對「美國國安構成不可接受風險」的外國電信設備與服務，此舉被解讀為劍指華為。

而華為也在周四 (5/16) 聲稱，如果美國限制華為，只會迫使自己在 5G 網路建設中落居下風。

華為今早 (5/16) 針對此次行政命令的頒布做出了回應。華為表示:「華為是 5G 電信設備領域無可比擬的領導者，願意和美國政府溝通，保障產品安全的措施」但美國若進一步的限制， 華為認為對於美國的資訊不會更加安全，同時，美國也不會因此在通訊上更加強大。相反的，華為表示，此舉只會迫使美國必須使用更差更昂貴的替代設備，使得美國在 5G 網路建設中落後於其他國家。

華為認為，此次行政命令的限制，最終將傷害的是美國自己的企業和消費者利益。同時，不合理的限制也會侵犯華為的權利，引發其他法律上的問題。

在這份行政命令中，華為雖然並未被單獨列出，但市場普遍認為，此舉是針對中國電信設備製造商。根據這份行政命令，美國將保護美國網路等免於受到外國對手的攻擊，同時，如果美國企業欲向實體名單中的企業轉讓技術，則必須先取得許可證，否則美國商務部將駁回申請。

美國長期以來，一直指責中國的電信設備商與中國執政單位有過於緊密地連結。華盛頓方面還聲稱，華為的電信設備存在國家安全風險，因為它可能被北京用於間諜活動。華為否認所有這些說法。