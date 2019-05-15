愛普Q1提列客訴損失每股虧6.24元 庫藏股無力股價仍跌停

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 由於單一客戶特定批次客製產品規格出問題，愛普將抵付 3.42 億元的客訴金額，也因先行提列損失，首季每股虧損 6.24 元，受此利空消息影響，愛普今 (15) 日股價跳水，開盤即遭賣壓打入跌停價 33.95 元，創上市以來新低，盤中委賣單逾 2000 張。

愛普日前因特定批次客製產品規格問題，造成客訴，經持續與客戶協商，並藉由提供客戶銷貨折讓等方式，盡力表達誠意，在善意溝通下，5 月初與客戶達成共識，後續將抵付新台幣 3.42 億元的客訴金額，雙方並協議分 3 年，以貨款折抵方式，分期償付該客訴款項，每季將影響約數千萬現金流入。

基於前述事件，愛普已於第 1 季財報一次性提列 3.42 億元的損失，影響公司第 1 季每股純益約 4.57 元，但未來將以貨款折抵方式抵付，因此不致於影響公司資金周轉。不過，此次提列 3.42 億元損失，使愛普首季面臨公司成立以來單季最大營運虧損，也是連續 2 季營運虧損。

愛普總經理顧峻表示，第 1 季是最辛苦的一季，預期第 2 季起，本業虧損將不會再擴大。法人估愛普第 2 季營運將小幅虧損或達損平。

顧峻指出，第 3 季為消費性電子產品出貨旺季，加上手機單機搭載容量提升，且 PC 與伺服器銷售也同步回穩，DRAM 供需可望逐步改善，預期第 3 季本業營運將好轉，但好轉因素是否為需求復甦或庫存回補，仍待觀察，惟美中貿易戰升溫，可能使中國政府採取措施促進內需發展，進而推升 DRAM 需求，對下半年市況沒有悲觀的理由。

此外，由於對公司前景相當有信心，且認為股價遭到低估，愛普從今日起至 7 月 14 日期間實施庫藏股，每股買回區間價格 29 至 50 元，斥資不超過 7500 萬元，買回共 1500 張股票。