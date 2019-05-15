新債王岡拉克：美國經濟成長由債務堆出 未來1年內衰退機率為50%

有「新債王」稱號的 DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週二 (14 日) 警告，由於美國經濟成長過於依賴債務，儘管現在對成長的預測仍高，但近兩年可能無法擺脫經濟衰退。

他在網路直播上表示，美國經濟增長似乎完全基於政府、公司與抵押貸款債務，如果不是美國一直增加公共債務，到數兆美元，過去 5 年的名義 GDP 成長將是負數。

岡拉克指出，過去 5 年美國名義 GDP 增長 4.3%，但公共債務總額增長了 4.7%。

未來兩年內經濟衰退機率高

他形容，美國經濟大部分的 GDP 成長，都歸功於借貸，就如將信用卡一直刷到極限。「經濟成長只是債務的增長，這才是 GDP 增長的真正原因。」

岡拉克認為，兩年內美國經濟衰退的風險「非常高」，而 1 年內發生經濟衰退的機率約為 50%，未來半年內經濟衰退的可能性，岡拉克也提高自己的預測到 30%。

公司債市場基本面差

他特別警告需擔心公司債市場，並表示，恐有 3 分之 1 的 BBB 評級債券可能會被降級。

他表示，這和次級房貸沒什麼不同，「不要在壓路機前撿硬幣—基本面很差，估值卻很高。」

岡拉克操盤 500 億美元的 DoubleLine Total Return Bond Fund，根據晨星公司的排名，這檔基金 5 年的表現是同類基金之冠，但今年以來收益僅 2%，落後於大多數同類型基金。

截至 3 月底，岡拉克旗下公司管理的資產規模超過 1300 億美元。

岡拉克其他的看法包括：