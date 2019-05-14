【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中貿易戰火延燒，美股週一全面重挫，尤其費半指數崩跌超過４％，衝擊今日台股早盤大跌近 200 點，不過隨後低接買盤進場，大立光收斂逾 3% 的跌幅，轉為上漲，台積電也拉升至平盤附近，MSCI 新增小型成分股以及 5G 概念輪番表現，支撐加權指數拉出 150 點的下影線，收盤下跌 0.37%。

《國際金融市場焦點分析》

週一中國對美方的關稅措施做出反擊，宣布針對價值 600 億美元的美國貨品調升關稅至 25%， 美國也立即做出回應，計畫將 25% 關稅清單價值拉高到 3000 億美元，受到貿易戰火波及隔夜歐美股市同步重挫，衝擊週二中國滬深兩市雙雙低開，早盤在黃金、豬肉概念股拉升下，指數收斂跌幅，午後區塊鍊及 5G 概念接力走高，不過權值股表現低迷，指數近尾盤再度下殺，上証指數收盤失守 2900 點。

《國際商品市場焦點分析》

昨日市場傳出，兩艘沙國油輪週日上午在阿聯酋遭遇蓄意攻擊，沙烏地阿拉伯懷疑是伊朗所攻擊的，導致市場對於地緣衝突擔憂再度升溫，帶動輕原油期貨及布倫特原油期貨昨日同步走高，不過晚間受到中國對美國 600 億美元商品加徵關稅，市場擔憂全球經濟恐將再度受到中美貿易戰升溫衝擊，導致輕原油及布倫特原油期貨由紅翻黑轉為下跌。

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