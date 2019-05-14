【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資期現貨續賣 台股失守季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 170 點至 10574 點。價差方面，台指期正價差縮至 15.71 點，電子期正價差縮至 0.44 點，金融期正價差縮至 2.31 點。現貨部分，三大法人賣超 36.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 10051 口至 13087 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 7699 口至 49309 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 7275 口至 16969 口。

週五美股盤中，川普表示與習近平關係密切，貿易談判將持續進行，激勵美股尾盤反彈收斂跌幅，但週末又揚言將對中國 3250 億規模的商品加徵關稅，再度使中美緊張情緒升溫，週一美股盤後盤率先下挫反映，亞洲股市全面走低，盤中皆未出現較明顯的買盤，指數持續向下走軟直到收盤，盤面上電子三王台積電、鴻海、大立光均開低走低，跌幅分別為 - 2.15%、-2.99%、-4.60%，造成大盤近 70 點的跌點，前十大權值股有 8 檔均收黑，終場加權指數下跌 154.7 點或 1.44%，收在 10558.29 點。整體而言，今天加權指數一路失守季線、10600 關卡，盤面上更加由空方掌握主導權，因此較不建議投資人在此區貿然進行猜底。

選擇權分析

再兩天將面臨月選擇權結算，OI 最大量支撐壓力區維持再 10500~11000 點不變，不過 10600~10750 四檔履約價的 Call 都增加超過一萬口以上的 OI，顯示上方的壓力有漸增的跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.21 降至 1.11。VIX 指數持續飆升至 19.48，外資在選擇權的淨部位持續加碼 Buy Put。多項跡象顯示盤勢轉為中性偏空。 (永豐期貨研調)



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