痛風不只關節痛更傷腎！遠離3種飲品出奇「治腎」

文／早安健康編輯部

腎臟也會痛風？痛風的源頭是體內尿酸過多形成結晶，而尿酸是細胞新陳代謝產生的廢物，也是腎臟負責排出體外的物質之一，如果因為飲食或缺乏運動造成血中尿酸過高，身體無法即時排出，就很容易形成結晶，結晶沉積在關節處便會引起痛風，堆積在腎臟造成發炎就成為這裡所說的痛風腎，腎臟發炎久了會萎縮硬化，腎功能自然受影響。

高尿酸飲食＝高普林＋高糖高油＋酒精＋咖啡因

平時尿酸偏高、少走動、水喝得不夠、常憋尿，這些行為都會增加痛風腎的風險。除了少吃高普林食物減少尿酸生成，多喝開水是幫助腎臟排出尿酸的最簡單方法，但要是以為多喝飲料也能補充水分、改善高尿酸的情形，那可就大錯特錯。

以下 3 類常見飲品即便不見得含有普林，也都可能搖身一變成為引起痛風腎的幫兇，必須避免飲用或是有節制地飲用：

含糖飲品：

許多飲品會添加果糖，果糖代謝之後一樣會產生尿酸，增加腎臟負擔；值得注意的是，含糖飲品等高熱量飲食在體內化為脂肪、導致肥胖，也會阻礙尿酸代謝。

酒精飲品：

酒精代謝產生乳酸會阻礙尿酸代謝，坊間流傳啤酒利尿能幫助排出尿酸結晶等結石，其實啤酒的普林含量較其他酒類稍高，再加上含有酒精，大量飲用可能有反效果。

咖啡因飲品：

適量飲用茶或咖啡能補充水分，但是其中所含的咖啡因具有利尿作用，如果光喝茶或咖啡不喝水，當心沒補到水還促使水分流失，讓體內尿酸濃度升高。

常見高尿酸飲食：雞胸肉、炸雞、火鍋、內臟、肉汁、魚卵、香菇、蘆筍、紫菜、酵母、咖啡、茶、啤酒、高粱酒、含果糖的手搖杯飲品。

來源：《早安健康》 2019 年 5 月

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