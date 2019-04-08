聯想意外宣布4月推旗艦機Z6 Pro

聯想集團副總裁、聯想移動業務中國區總負責人常程今 (8) 在微博中突然宣布，聯想旗下第二款搭載驍龍 855 晶片的旗艦手機 Z6 Pro 將在本月份正式發布並上市。

驍龍 855 晶片由 7nm 工藝製程打造，採用全新的三叢集八核心架構，具體由 1×2.84GHz 超級大核心、3×2.42GHz 大核心、4×1.8GHz 小核心組成，GPU 為 Adreno 640。

常程還指出聯想 Z6 Pro 搭載新功能，包含 Hyper Video、近拍、防手震、超廣角功能、夜景和慢動作等等。

此外，從常程公布的聯想 Z6 Pro 海報文案中可以看得出來，這次聯想 Z6 Pro 除了搭配驍龍 855 晶片外，該機還將會在外觀造型方面做文章。從海報配色來看，聯想 Z6 Pro 很有可能將會有「酒紅色」的配色。

圖: 常程微博

不過，之前聯想在宣傳時打著「億級像素」的 Z6 Pro ，海報中只出現一顆後置鏡頭，聯想是否要放棄目前主流旗鑑機後置三鏡頭的配置，則要等待後續新機發表才能分曉。

聯想手機部門面臨嚴重挑戰，即使聯想試圖挽回頹勢，但成績仍有限。根據 Counterpoint Research 公布的 2018 年第 3 季全球智慧型手機市場數據顯示，

2018 年第 3 季全球智慧型手機出貨量 3.868 億台，其中，聯想出貨量只有 1130 萬台，市占約 3%。

而根據旭日大數據公布的數據顯示，2018 年第三季聯想 (+MOTO) 手機在中國銷售 1198 萬台，市占率約 5.6%。而 2018 年全球手機市占率則不到 5%。