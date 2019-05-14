再生矽晶圓市場連2年強勁成長 未來力道將放緩

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (14) 日公布「2018 年再生矽晶圓預測分析報告」指出，由於再生晶圓處理數量創新高，去年再生矽晶圓市場連續第 2 年強勁成長，上揚 19%，並達 6.03 億美元規模。不過，SEMI 預期，未來成長幅度將會遞減，到 2021 年市場規模只會擴大至 6.33 億美元。

SEMI 指出，儘管日本供應商持續稱霸再生晶圓市場，在大尺寸 (8 吋和 12 吋) 再生晶圓產能方面占比最高，但去年日本在全球大尺寸再生晶圓產能的占比，卻下滑 2 個百分點至 53%；亞太地區再生晶圓供應商，在全球大尺寸產能當中占比則增加 1 個百分點至 31%；歐洲與北美業者產能占比維持 16%；去年整體全球大尺寸再生晶圓產能，則增加 3%。

SEMI 追蹤的再生晶圓供應商名單持續擴大，目前數量為 22 家，其中 9 家以日本為據點，7 家位於亞太地區，還有 6 家來自北美與歐洲。2018 年報告新增 Advanced Silicon Technology，是中國的 8 吋再生矽晶圓供應商。韓國 12 吋再生晶圓供應商 Advanced Energy Technology Solution，則是在 2017 年已納入追蹤。