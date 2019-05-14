〈MSCI調整〉台股三大權重全數調降 台積電升最多 鴻海降最多

台股雪上加霜，不只有美中貿易戰衝擊，還在本次 MSCI 調整權重中，三大指數的權重全數遭到調降！MSCI 今 (14) 晨對台股「MSCI 全球新興市場指數」權重由 11.41% 下調至 10.90%，調降幅度為 0.51%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 12.93% 下調至 12.56%，調降幅度為 0.37%，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.35% 下調至 1.34%，調降幅度為 0.01%。台股在這次 MSCI 調整三大指數皆調降權重，最新權重將在 5/28 收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，沒有新增刪除成分股，指數成分股將維持在 87 檔，有 11 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為台積電，其權重變化為 0.2%，調升後權重為 35.5%。權重調降最多的成分股為鴻海，權重為變化為 - 0.29%，調降後權重為 5.96%。

元大摩台基金研究團隊表示，本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為泰國，權重增加了 0.44%；而本次權重調降最多的國家為台灣，權重被下調 0.51%。

此次泰國為權重調升最多的國家，主要原因是泰國整體自由流通市值上升所致。

本次 MSCI 台灣指數雖未調整成分股數目，但由於台股整體自由流通市值明顯下降，使得台灣在「MSCI 全球新興市場指數」的權重由原先的 11.41% 下降至 10.9%，調降幅度為 0.51%。

元大摩台基金研究團隊分析，當前國際局勢聚焦於美中貿易進一步的風吹草動，目前雙方則處於一種「邊打邊談」的氛圍，進一步的轉圜點則視 6 月的 G20 會議中，川普是否會再向中國遞出橄欖枝而定。而在國際資金部分，隨 FED 暫停升息再加上 9 月結束漸進式縮表並於 10 月再投資美債，顯示市場仍將逐步走向寬鬆，只要 FED 持續維持鴿派立場，則全球景氣動能可望延長，有利台股後市表現。

元大摩台基金研究團隊表示，惟台股短線日前挑戰 2018 年高點未果，解套賣壓趁美中貿易戰破局之勢一起渲洩出來，但只要美中雙方仍有持續溝通意願，則台股後勢未必看淡，但短期市場震盪則在所難免，在指數未突破壓力及國際情勢明朗化前，建議投資人在操作上仍須謹慎應對。