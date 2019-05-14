美股跌成這樣 唯一聊堪告慰的是：歷史顯示本週走勢可能走高

面對週一 (13 日) 美股的這種走勢，道瓊工業指數下跌超過 600 點，實在很難找到一個好消息足以自慰。

但如果相信最近的歷史走勢，心情上可能會有些緩解。在過去長達 10 年的牛市中，除了一次例外，數據顯示幾乎標準普爾 500 指數在週一出現大跌後，通常當週結束時以升幅作收。

Bespoke Investment 聯合創始人 Justin Walters 在報告中表示，「自 2009 年 3 月牛市開始以來，標普 500 指數已出現有 15 次星期一跌幅超過 2% 或以上的次數。」

標普 500 指數「在大跌之後的第二個交易日，15 次中有 12 次上漲，平均漲幅為 1.01%。在週一下跌 2% 以上的當週內，標普 500 指數在 15 次中上漲了 14 次，平均漲幅為 3.21%！」

除了股票市場指數長期上漲之外，還不清楚是否有根本原因來解釋這種現象。週一大跌往往是當週走勢正向的強烈指標，這可能是巧合。但根據 Bespoke 的數據，這種模式最遠可以追溯到 1993 年。

Walters 說：「因此，不管你是在考慮目前的牛市還是把它在超過 25 年之久的長期時間內進行觀察，週一大跌後的次日和當週通常都會走高。」