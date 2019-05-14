大摩：關稅若再升級 美國經濟勢將陷入衰退

摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 週一 (13 日) 表示，如果美國一再催升貿易戰等級，美國經濟可能會陷入衰退。

他在報告中告訴客戶，隨著企業努力抵消這些徵稅對其財報的負面影響，美國對中國商品加徵的關稅將成為企業獲利的利空。

Wilson 說，如果美國對中國其他進口產品加徵關稅，可能會產生特別嚴重的後果。川普週一在白宮告訴記者，他尚未決定是否對中國商品的額外 3250 億美元加徵關稅。

Wilson 寫道，「考慮到其他成本壓力和頑強的低通膨，我們不相信企業通常能夠通過調高價格或透過其他地方的成本效率來完全抵消關稅成本，這意味著關稅將壓縮獲利，」「如果對中國出口到美國的所有出口加徵 25% 的關稅，我們傾向於認為，鑑於企業過去已在面對的成本問題，這有可能使美國經濟陷入衰退。」

中國針對價值 600 億美元的美國產品加徵關稅，主要項目是針對美國的農產品，如牛肉和花生。

標準普爾 500 指數和道瓊工業平均指數創下 1 月 3 日以來最糟的單日跌幅，納斯達克綜合指數創下 2019 年以來的最大單日跌幅。

在中國採取行動前，美國將價值 2000 億美元的中國商品關稅從 10% 上調至 25%。川普總統 5 月 5 日威脅要求調高關稅，導致全球對貿易預期大幅重新定價。在上週之前，投資人基本上預計雙方將達成一項可以取消關稅的協議。兩國都表示他們在貿易談判方面取得了進展。

川普週一推文表示，中國國家主席習近平原本面對「一個很不錯的協議」，但後來他「退出」了。

Wilson 指出，「隨著貿易解決方案逐漸變成美國企業和市場『我們等著看』的情境，缺乏解決方案將對獲利成長造成重大潛在拖累，這將比市場預期更難以緩解，因為其他成本同步上升，」「雖然市場可能在某種時機下出現『斷電保險』以使雙方更有可能做出讓步，但這種情勢發展需要在對立降級前出現市場壓力和波動，並讓獲利困難的成長環境益形惡化。」