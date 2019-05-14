全新蘋果電視App來了! 新版iOS 12.3上線

綜合外電報導，蘋果 (AAPL-US) 趕在影音串流頻道 Apple TV + 上市前，於週一 (13 日) 更新 iOS 12.3 和 tvOS 12.3 作業系統，同時推出新款「電視」App，取代舊的「影片」App，以期能從轉售其他公司的節目中增加營收。

據 CNBC 報導，蘋果用戶若透過 App Store 訂閱 HBO Now 或 Netflix 等影音平台，將能讓蘋果增加 15% 的收入。

新的 App 將支援 iPhone, iPad and Apple TV 下載，即日起在 100 多個國家正式發行。

據蘋果官方表示，新款電視 App 能夠智慧型整合各串流平台，推播各類有線電視台的節目，包括了 HBO, Starz, SHOWTIME, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade 等等熱門影音平台。

除了電視外，蘋果針對旗下四大作業系統也都進行了更新，分別為 iOS 12.3、tvOS 12.3、watchOS 5.2.1 以及 macOS 10.14.5。以下重點整理幾個官方更新內容。

AirPlay 2

目前支援從 iPhone 和 iPad 中，直接將影片、照片、音樂和其他內容，分享到已啟用 AirPlay 2 功能的智慧電視，除了 Apple TV 外，當前指定款式的三星智慧電視，已內建蘋果的 Apple TV App，並支援 AirPlay 2。

結合「Siri 建議」中有可觀看電影和電視節目選項，現在還包括了 AirPlay 2

智慧型建議全在本機裝置上執行，以確保您的個人資訊保持私密

Apple TV App

全新設計的 Apple TV 將推出個人化推薦，和精選影集。

不須新增 App，訂閱的 App TV 頻道最多可讓六位家庭成員分享

擁有超過 10 萬部電影和 4K 完整高清電影

Apple TV App 將搜尋配對附近有啟用 Air Play 2 的電視播放

目前因台灣蘋果並未與其他節目平台合作，因此該 App 在台目前主要只呈現 iTunes 電影的內容，據傳蘋果已允諾將在五月份自台灣推出 TV App，日後 Apple TV+ 登場將繼續更新其變化。