蘋果App Store反壟斷案敗訴 數十億美元軟體銷售營收岌岌可危

美國最高法院 (Supreme Court) 週一 (13 日) 裁定，允許 iPhone 用戶向蘋果提起反壟斷訴訟，直接威脅到蘋果將近數十億美元軟體銷售營收。

美國大法官以 5 比 4 的判決宣布，允許 iPhone 用戶提起的集體訴訟持續在下級法院執行過後，蘋果 (AAPL-US) 週一 (13 日) 股價跌幅超過 5%。

截稿前，蘋果股價走勢圖。(圖片：investing)

蘋果多年來被控訴其 App Store 涉嫌反壟斷原則。蘋果裝置內的應用程式都必須透過單一管道 App Store 來進行銷售。蘋果可從中獲取分潤手續費 15%-30%。

然而，App 開發者支出 (或蘋果徵收的) 的手續費，降低了 App 開發的積極性與市場競爭力，並且這些手續費往往轉嫁至最終消費者手上。

此前，蘋果極力敦促最高法院撤銷此案，認為定價者是應用程序開發者，所以只有應用程序開發者，而非用戶才能對蘋果提起訴訟。

下級法院將持續進行蘋果 App Store 反壟斷訴訟。(圖片：美國大法官判決)

保守派法官 Brett Kavanaugh 對此反駁：「如果蘋果的說法被接受，蘋果的理論將為壟斷零售商提供一個與製造商或供應商進行交易的路線圖，從而規避消費者反壟斷的指控，阻礙有效的反壟斷執法機制。」

如果蘋果用戶集體訴訟最終獲勝，此案將震盪蘋果數位商業模式，並使蘋果承擔鉅額金錢賠償責任，更可能波及臉書、亞馬遜和 Google 等企業營利模式。

目前此案件可能需要 1-2 年內的時間來得出判決結果。截稿前，蘋果沒有立即回應評論請求。

事實上，諸如 Netflix 等訂閱收費的媒體平台，為了避開蘋果 App Store (應用商店) 分潤的 30% 手續費，去年底就在部分國家 / 地區宣布關閉 iOS 版 App 內購功能，許多新加入或重新加入的訂閱用戶僅能使用網頁或是信用卡付費。英國《金融時報》 2011 年曾直接將旗下產品自 App Store 下架。

線上音樂串流業者 Spotify 3 月向歐盟控訴，蘋果利用自家的 App Store 企圖壟斷市場，導致用戶選擇有限、抑制創新、打壓使用者體驗等，就像是球員兼裁判一樣，造成其他 App 開發者的競爭劣勢。