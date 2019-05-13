〈陸祭報復關稅〉中國祭報復性關稅反擊川普 美股開盤 道瓊指數狂瀉逾470點

美中貿易戰持續升溫，中國財政部稍早宣布，將自 6 月 1 日起，對價值 600 億美元美國輸陸商品加稅，反擊美方先前祭出的關稅威脅；受此消息影響，今 (13) 日美股開盤，三大指數皆跌，道瓊工業指數狂瀉逾 470 點。

台北時間週一晚間 9 點 38 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數下跌 472.66 點 (1.82%)，標普 500 指數下跌 50.49 點 (1.75%)，那斯達克指數下跌 177.84 點 (2.25%)。

在此同時，卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US) 下跌 3.84%，蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.77%，波音公司 (BA-US) 下跌 3.09%。

中國財政部公告稱，2019 年 5 月 9 日，美國政府宣布，自 2019 年 5 月 10 日起，對從中國進口的 2000 億美元清單商品加徵的關稅稅率，由 10% 提高到 25%，「美方上述措施，導致中美經貿摩擦升級，違背中美雙方關於通過磋商解決貿易分歧的共識，損害雙方利益，不符合國際社會的普遍期待。」

公告指出，6 月 1 日起，將對總價值約 600 億美元、共計 5140 個稅目商品，分別加徵 5%、10%、20%、25% 不等的關稅。

觀察加稅清單內容可發現，加徵 25% 關稅的美國進口商品，包括蜂蜜、酒類、蘑菇罐頭、冷凍蔬菜、果汁、成衣、鞋類等 2493 項；加徵 20% 關稅的商品，包括羽絨、染色劑、牙膏、農用機具等 1078 項。

加徵 10% 關稅的商品，包括冷凍玉米、番茄醬、花生醬、健身器材等 974 項；加徵 5% 關稅的商品，包括電動鏈鋸、車用照明裝置、電熱水器等 595 項。

稍早，美國總統川普才在推特上放話，警告中國「別報復」，否則兩國之間的貿易情勢，會變得更糟，假如協議告吹，中國將受到「嚴重傷害」。

川普日前宣稱，在自己可能連任的情況下，中國必須「放聰明點」，盡快與美方敲定協議，若中方想拖到 2020 年美國總統大選後再談，「在我的第 2 個任期內，中國只能在貿易協議中，取得更糟的條件。」

川普揚言，若北京當局無法在 1 個月內，和美國達成貿易協議，他會另對價值 3250 億美元的中國輸美商品，課徵 25% 關稅。

中國外交部發言人耿爽週一強調，加徵關稅無法解決問題，中國不會屈服於外部壓力。