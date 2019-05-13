存股小心「賺股利、賠股價」 股利課稅掌握四要點

台股上巿公司平均殖利率逾 4%，很多股民推崇存股收息。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券提醒，高配息雖然吸引人，但對公司財務結構及所處的產業趨勢也要保持敏感度，適時汰弱留強，才不會「賺了股利、賠了股價」；此外，107 年起股利課稅方式已不同，今年報稅可要留意。

富邦證券專家團隊陳秋蘭表示，個人居住者股東，自 107 年起獲配股利，報稅方式可就合併計稅或分開計稅二方式中擇優適用。

採合併計稅者，適用累計稅率，另按股利所得之 8.5% 計算可抵減稅額，每一申報戶以 8 萬元為限，用以抵減其應納稅額。這裡有二個要點：

一、總所得能減除免稅額、扣除額及基本生活費差額等項，因此股利適用的稅率可能低至 0%，也可能高至 40%，差異極大。

二、以限額 8 萬元倒除 8.5% 得出 94 萬 1171 元，此為股利能享有可抵減稅額的額度。當申報戶股利所得達 94 萬 1171 元時，乘以 8.5% 後的數字於四捨五入後為 8 萬元，意思是在此金額內，每一塊錢的股利都會帶來 8.5% 的可抵減稅額，超過的股利所得則無法帶來更多的可抵減稅額。

採分開計稅者，股利所得按 28% 的固定稅率分開計稅，再與其他各類所得計算之應納稅額合併報繳，這裡也有二個要點：

一、採分開計稅者未能享受股利乘上 8.5% 的可抵減稅額。

二、是以股利總數乘以固定稅率，非以減除免稅額及扣除額之餘額來計算，這些減項只能用於其他類別所得合併計算時的減項，若該戶其他類別的所得額不足減除免稅額及扣除額，也就浪費了。

富邦證券提醒，稅率 20% 以下者採合併計稅較有利，那高稅率的家庭呢？適用稅率為 30% 者的股利若皆享有 8.5% 的可抵減稅額，或部分股利在累進稅率計算時課在較低稅率，也是合併計稅有利。

而稅率為 40% 者乍看之下似乎該採分開計稅，但除了累進稅率的利益，另外在現行夫妻報稅的方式，除了合併總所得計算稅額外，還可以就一方薪資或所得來分開計稅，再與他方所得計稅結果合併報繳，所得可以拆分成二組來計算，未必雙方都是 40% 的稅率。

以家戶總所得或總股利的數字來判斷未必精準，不同的所得類別或數字會影響判斷的結果，所幸現在報稅軟體相當正確且便捷，系統會判讀出最有利的申報方式，投資人不必擔心。