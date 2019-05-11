〈除權息投資術〉參與除權息行情 挑選個股掌握三大原則

上市櫃公司陸續公布今年股利政策，6 月股東會高峰期過後，下半年將迎來除權息旺季，但參與除權息行情有訣竅，啟發投顧副總李永年表示，挑選有除權息行情的股票可把握三大原則：近 5 年穩定配息、殖利率高，以及前景展望佳的產業，才有機會掌握除權息行情。

所謂的除權息行情，是指假設某公司今年分配 4 元現金股息給股東，並訂定 7 月 2 日為除息基準日，若 7 月 1 日股價收在 100 元，則 2 日開盤參考價為 96 元，屆時股價必須為 100 元，才算完成填息，超過 100 元投資人才有價差可賺。

每年 6 月股東會旺季後，緊接著就是除權息旺季登場，李永年表示，投資人想要參與除權息行情可從三大面向切入，從中挑選優質個股，才不會賺了股息卻賠了價差。

挑選近 5 年穩定配息的個股

李永年說，想要挑選可穩定賺股息的個股，不妨觀察該檔個股近 5 年配息狀況，如果一檔個股可以連續 5 年穩定的維持在高殖利率，代表公司營運穩定、前景展望佳，並樂於與股東分享獲利果實。

殖利率 6% 才算高殖利率

去年上市櫃企業獲利合計共 2.19 兆元，雖較前年微幅衰退 1.3%，但仍是歷史次高紀錄。李永年表示，去年企業獲利仍高，以此估算，今年股票殖利率必須有 6% 才稱得上是高殖利率股，若殖利率僅 4% 甚至更低，已稱不上算是高殖利率個股。

前景展望佳的產業

李永年說，前景展望佳的產業，營收獲利才有機會再創新高，較有機會推升股價走揚，投資人比較有機會完成填息；反之，若是獲利營收衰退，恐不利股價表現，落入貼息窘境。

以目前產業來看，目前較看好 5G 與中小型金融股，5G 目前相對穩定，下半年可望明顯成長，至於存股族偏好的金融股，建議避開有匯損壓力的壽險股，可伺機布局股價偏低，但獲利成長潛力佳、以銀行為主體的個股。