比特幣連日猛攻 價格站上7000美元上方 為8個多月新高

比特幣在前兩日才剛攻上 6000 美元關卡，週末期間又展現強勁的進攻爆發力，一口氣飆至 7000 美元上方，一度突破 7300 美元以上，站上去年 9 月以來新高。

比特幣價格連續第 4 天創多個月來的高點，在過去 5 週多以來，漲幅累計超過 70%，尤以今天漲勢最猛，24 小時漲幅來到約 10%。

比特幣持續走強 (圖表取自 Coindesk)

由技術圖表角度，比特幣價格更已由 100 均線，向上突破 200 日均線，形成黃金交叉，是 2015 年 7 月以來首次。儘管移動平均線屬於滯後指標，預測能力有限，不過前次 2015 年突破之後，比特幣繼續走了兩年半的牛市。

比特幣下個阻力位在 7411 美元，是 2018 年 9 月的高點，由於目前 14 天的 RSI(相對強弱指數) 屬於超買狀態，分析師預測，在到達阻力點前可能出現回調，支撐點在 5450 美元附近。

其他數位貨幣也跟隨比特幣強升，以太幣漲幅突破 10% 以上，比特幣現金漲幅近 18%，萊特幣、柚子幣 (EOS) 均有兩位數漲幅，連近日因盜幣事件下滑的幣安幣 (BNB)，24 小時也有 8% 的漲勢。

(圖表取自 investing.com)

近日「比特幣」關鍵字的點擊也出現回升，但仍遠未達到 2017 年 11 月 - 12 月的歷史最高點。此外，Coinbase 和 Binance 的點擊量增加了很多，這表明人們對加密貨幣的興趣，說明市場情緒正在轉好。

投資報告轉趨樂觀

值得注意的是，近期消息面主要為兩個利空所包圍。一是幣安交易所遭駭，損失約 4000 萬美元，目前預計有 1 週的時間無法提款。BitFinex 的醜聞引起了媒體的更多關注，他們遭指控利用 Tether 的現金儲備來填補傳言的 8.5 億美元資金缺口，事態發展仍可能動搖比特幣的穩定。

不過在加密貨幣整體強升之下，投資銀行報告也轉趨樂觀。溫哥華的投資銀行和財富管理公司 Canaccord Genuity 近日報告預測，比特幣價格在 2021 年 3 月將逐步回升至 2 萬美元。

報告說：「比特幣已開始形成我們去年開始提到的 2019 年春季底部，儘管仔細觀察圖表顯示，復甦可能略微超前。展望未來，如果比特幣繼續遵循同樣的趨勢，意味著可緩慢回升至 2 萬美元的歷史高點，理論上是在 2021 年 3 月達成。」