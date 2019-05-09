制裁升級！川普禁止各國向伊朗採購金屬

繼去年對伊朗祭出經濟制裁，禁止各國向伊朗購買石油後，美國總統川普昨 (8 日) 再簽署行政命令，禁止各國向伊朗採購鐵、鋼、鋁、銅等金屬，進一步升級對伊朗的制裁行動。

根據行政命令，由於金屬出口佔伊朗 10% 的總出口份額，為防止金屬出口收入被用於大規模武器開發，作為支持恐怖行動與軍事擴張行為，因此，不論個人或企業向伊朗進口金屬，皆會受到美國制裁，受制裁者在美國境內資產將被凍結，且不得與美國公民進行交易。

然而，就在川普簽署行政命令前，伊朗總統 Hassan Rouhani 才宣布終止伊朗核協議的部分條款，不再對外出售重水及濃縮鈾，直到參與協議的其他簽署國同意針對伊朗在協議中的權益問題進行談判。

Rouhani 表示，將繼續保存剩餘的濃縮鈾及重水，甚至增加提煉更高濃度的濃縮鈾，來回敬川普退出協議的反制行動。

美國總統川普在去年 5 月 8 號宣布退出伊朗核協議，重啟對伊朗的經濟制裁，儘管當時同意給予台灣在內部分國家進口豁免權，作為尋找替代能源緩衝期，但仍在今年 4 月宣布不再給予豁免待遇，違反者將面臨制裁，目的是為了將伊朗的原油出口完全歸零。

據《洛杉磯時報》報導，美國制裁至今已導致伊朗經濟陷入嚴重衰退，通膨率接近 40%，其中在原油制裁方面更造成伊朗 100 億美元的收入損失，迫使該國今年經濟規模萎縮近 6%。

在美國宣布終止伊朗制裁豁免消息帶動下，布蘭特原油在 4 月 25 日盤中觸及每桶 75.33 美元，創下自 2018 年 11 月來新高。