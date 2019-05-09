能源盤後—美庫存減少程度大於預期 中東醞釀供應中斷風險 原油收高

週三 (8 日) 交易，原油價格收高，自約莫一個月低點回彈，係因美國原油庫存減少的程度大於預期，以及美國和伊朗間的緊張氣氛升溫，提高中東供應中斷的可能性。

上述價格看漲的因素受到中美貿易戰恐挫傷需求的壓力拉鋸。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 72 美分或 1.2%，收每桶 62.12 美元。該契約週二收跌 1.4% 至每桶 61.40 美元，為最前月契約自 3 月 29 日以來最低收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 49 美分或 0.7%，收每桶 70.37 美元。週二收盤價 69.88 美元是最前月契約自 4 月 4 日以來最低收盤價。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「原油價格在觸及 5 週低點後正趨於穩定，且可望進一步上漲，只要本週貿易談判沒完全崩盤。」

「由於備用產能的問題，原油可能看到買盤回籠。地緣政治風險如俄羅斯的石油污染問題、委內瑞拉和伊朗受美制裁，以及利比亞的內戰等，這些可能會持續支撐原油。」

原油供應報告

EIA 週三報告，上週 (5 月 3 日止) 美國原油庫存減少 400 萬桶，根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前只預期減少 220 萬桶。但 API 週二報告顯示上週原油庫存增加 280 萬桶。

汽油庫存上週減少 60 萬桶、蒸餾油庫存減少 20 萬桶。 S&P Global Platts 調查顯示，分析師原預期汽油庫存下降 98 萬桶、蒸餾油庫存下降 105 萬桶。

6 月交割的汽油期貨價格上升 1.4%，收每加侖 1.975 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格增加 0.9%，收每加侖 2.056 美元。

週二汽油期貨價格和熱燃油期貨價格均收在 4 月 4 日以來最低價格。

根據週二 EIA 發布的《短期能源前景》報告，EIA 提高了今明兩年石油價格和國內原油產量的預期。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，「在目前的風險環境下，油價不會太樂觀，考慮到全球經濟成長問題和這對未來石油需求的衝擊，這不令人意外。」本月迄今，WTI 和 Brent 原油期貨價格均下跌約 3%。

「這是經常被忽視的油價驅動因素之一，但相關性很明顯。自川普聲稱已請 OPEC 考量油價以來，石油價格一直在下滑，與此同時市場過往漲勢也看起來很緊繃，自從川普發表對 OPEC 的言論後，我們已經看到一些修正性走勢，大概低了 10%，但這幅度可能擴大。」

美國川普週日在推特上開砲後，貿易代表 Robert Lighthizer 本週稍早同聲表示，美方將自週五一早針對中國價值約 2000 億美元的貨品調高關稅至 25%，後來美方行政團隊也跟上腳步即將實行。中美持續貿易談判產生的不確定性讓風險市場大致走低，包括股市和商品在內。

與此同時，伊朗週三表示，將不再遵守 2015 年核子協議內的部分承諾，這激化伊朗與美國間的緊張氣氛，根據外媒報導，美國向中東部署了 4 架 B-52 轟炸機，以防伊朗襲擊該地區的美軍。

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