【馮冠華專欄】短期市況易跌難升，但看好中港股市的立場不變

5 月 9 日推介 - 騰訊（700）

1）上日港股市況總結：受美股週二急挫及上證週三的低高低走勢影響，恆指週三再下挫，最終以 29003 點收市，下跌 360 點。成交金額按日上升約 11% 至 1077 億。港股通南下總成交達 137 億，按日上升約 16%，流向轉為淨流入，金額達 12 億。滬深股通北上錄淨流出，金額約人民幣 49.6 億。藍籌 7 升 43 跌。板塊方面，黃金相關及部分內銷食品股表現較好。股王騰訊（700）盤中曾一度上升 3.7%，但收市祇能報升 1.1%。



做空方面，佔大市成交稍降至 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 58:42，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 68:32，重貨區方面，熊證大幅下移至 29550-29599，牛證則不變在 28900-28949。恆指期貨夜市收報 28647 點，下跌 146 點，低水 356 點。

簡評：若不是股王報升這及時雨，恆指昨天恐怕已失守 29000 點。騰訊走強，相信是與公司宣佈推出手游《和平精英》開放公測有關。公司並指《絕地求生》玩家可轉至《和平精英》繼續進行遊戲。市場認為《和平精英》很有可能就是《絕地求生：刺激戰場》用來收費的替代品。由於《絕地求生》屬無科金及極之受歡迎的手遊，收費版勢必成盈利增長的新引擎，刺激股價上升。注意到港股通南下資金昨天淨流入股王更達 13.4 億之多，（昨天淨流入金額約 12 億，代表若扣除騰訊因素，南下資金仍是淨流出）筆者估計騰訊短期應可繼續跑贏大市。

昨天公佈的中國 4 月出口數據並不太理想，但相信不是上證再下挫的主因。中美貿易談判的一舉一動已完全主宰中港股市短期的命脈。執筆時又見川普發文（見點 2），美股又因此曾應聲反彈。在此事未有任何透明度前，市況仍似是易跌難升；而談判結果是達成恊議、繼續進行又或是鬧翻跟本是能已推斷。川普和其手下在本週也像肥皂劇式的單方面演出，週二美股大跌後川普週三又發文，目的疑似穩定市場。雖然市況不穩，筆者重申看好中港股市的立場不變，但是否現在進場則要視乎讀者的風險胃納了。

公司消息面上，多間中資劵商 4 月數據環比下跌而同比增長不俗，這應是市場預期之內。吉利（175）和東風（489）的 4 月銷售則不太理想，莎莎（178）在黃金週的表現也不好。中芯（981）首季業績和之前的指引相距不大，第二季的指引則算是正面。丘鈦科技 (1478）4 月數據也不俗，昨天股價的大跌則有點莫名奇妙。

2）川普昨晚再在推特發文，指「中國撤回和企圖重新談判貿易協議的原因，是中方真誠地希望，將來能夠與拜登（Joe Biden）這個非常軟弱的民主黨人談判，從而在未來數年繼續摧毀美國。」但他指這情況不會發生，他剛剛接獲中方通知，副總理劉鶴正前往美國達成協議。他又稱，很滿意每年徵得超過 1000 億美元的關稅，以填補美國國庫，形容這對美國是好事，卻對中國不利。（經濟日報）另外，商務部新聞發言人昨晚指：美方擬於 5 月 10 日將 2000 億美元中國輸美商品的關稅從 10% 上調至 25%。升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。

3）中國海關總署昨天早上公佈 4 月進出口數據，以人民幣計，進口大增 10.3%，較預期 3% 及 3 月負 1.8% 為高；出口增長自 3 月的 21.3% 回落至 3.1%，較預期的 8% 低；若以美元計，中國 4 月出口按年增長由上月 14.2% 大幅回落至負 2.7%，低於預期的 3.0%；進口按年由上 - 7.6% 回升增長為 4%，高於預期的 - 2.1%，創 6 個月新高。貿易餘額為 935.7 億元人民幣，預估順差 2167.5 億元人民幣。1 月至 4 月對美出口按年下降 4.8%，對美進口按年下降 26.8%。（蘋果日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數週三個別發展，當中道指微升 2 點，標指和納指則分別下跌 0.16% 及 0.26%。十年期債息最新報 2.485%，美滙指數最新報 97.59，紐約期油最新報 61.95 美元。

5）個股訊息：吉利汽車（175）公布，4 月份總銷量 10.39 萬部，按年下跌 19.34%，按月亦減少 17%。今年首 4 個月，集團總銷量 47.05 萬部，按年減少 8.66%，並達至全年銷量目標 151 萬部的 31%。東風集團股份（489）公布，4 月汽車銷售量 22.55 萬輛，按年下 12.38%。首 4 個月累計，汽車銷售量 90.15 萬輛，按年減少 10.61%。（信報）

莎莎國際（178）公布，今年 5 月 1 日至 4 日的五一勞動節假期，於港澳地區零售銷售按年錄得 0.4% 跌幅，同店銷售則下跌 4.8%。（信報）

中芯國際（981）公布，截至今年 3 月底止，首季盈利 1227.2 萬元（美元，下同），按年下跌 58.23%。期內，收入 6.69 億元，按年跌 19.51%；毛利率 18.2%，按年下跌 8.3 個百分點。展望今年第二季，預期收入增加 17% 至 19%；毛利率介乎 18% 至 20%。（信報）

丘鈦科技 (1478）公布，4 月攝像頭模組銷售 3790.3 萬件，按月增長 8.9%，按年增長 96.1%。其中，800 萬像素及以下，以及 1000 萬像素及以上，分別銷售 1883.3 萬及 1907 萬件，按年增長 68.5% 及 1.34 倍。同時，期內指紋識別模組銷售 671 萬件，按月下跌 14.9%，按年減少一成。（信報）

電動車製造商力世紀（860）宣佈與雅居樂（3383）達成協議，雅居樂將以每股 0.51 元、共 2.04 億元，認購 4 億股力世紀，作價較今日收市價高出 5%，該批新發股份佔完成後經擴大已發行股份總數的約 5.89%，雙方同時簽訂合作協議，資金將用作新能源汽車相關技術的生產及研發。（蘋果日報）

6）新股訊息：創新藥物研發企業維亞生物 (1873) 今天掛牌，暗盤價收報 4.51 元，較招股價 4.41 元，升 0.1 元或 2.27%。（信報）

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