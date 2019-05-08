【馮冠華專欄】美股下挫，恆指或下試牛証重貨區28900點

5 月 8 日推介 - 長實集團（1113）

1）上日港股市況總結 ：恆指週二反覆造好。指數在高開約一百點後最多曾上升 270 點，高見 28480 點；但午後被上證回落拖累更曾一度倒跌，後又因商務部證實劉鶴訪美的消息而回升，最終恆指以 29363 點收市，上升 153 點。成交金額按日下跌近 30% 至 969 億。港股通南下總成交達 116 億，按日減少約 43%，流向仍是淨流出，金額達 6.5 億。滬深股通北上也錄淨流出，金額約人民幣 11.4 億。藍籌 35 升 13 跌 2 持平。



板塊方面，體育用品、醫藥、新經濟、家電、燃氣及本地地產及收租股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至 13.5%。牛熊證街貨最新比例為 64:36，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 53:46，重貨區方面，熊證仍在 30150-30199，牛證也不變在 28900-28949。恆指期貨夜市收報 28680 點，下跌 426 點，低水 683 點。港股 ADR 下跌 438 點，相當於恆指 28925 點水平。

簡評：劉鶴訪美的消息得以證實，代表着中方並沒有改變態度，談判暫時也未至於鬧翻，這相信是中港兩地股市昨天能少許反彈的主因。當然，談判不等同會有成果，川普的動態更是難以預測，固在未來數天，任何有關貿易談判的消息，在成交量偏少的情況下容易帶來大波動。



雖然筆者繼續看好後市，但指標上也不見轉強訊號，例如南北向資金繼續錄得淨流出，做空比率也回升，昨天恆指的回升，最多只能視作大跌後的反彈，說服力欠奉下也難言已脫險。

從昨天的強勢板塊看，資金疑似流進內地消費及本地地產相關類公司，這也不難理解，避開貿戰相關板塊而已。安踏（2020）、李寧（2331）和特歩（1368）近日公佈的數據不俗，貿戰陰霾下，會否重演蘋果與華為的故事，令耐克失去一些市場佔有率給這些國內牌品？筆者估計板塊強勢應可持續，安踏是正路之選，特歩在配股及收購消息後也大有追落後本錢。



冷門的可注意 361 度（1361）。昨天收盤後傳來啟德新一塊地已高於市場估計之價成交，本地地產股可能再扮演避風港。長實集團（1113）有李嘉誠增持消息支持（見點 3），現價也比李超人最新進場價平宜，可先留意。

溫馨提示，中國今早 11 時會公佈 4 月出入口數據，明天早上 9 時半則有 4 月通賬數據。首季業績方面，港交所（388）和中芯（981）是今天，華虹（1347）在週四，友邦（1299）是週五，騰訊（700）是下週三，而小米（1810）是在 5 月 20 日。

2）美股上日市況總結：美國貿易代表萊特希澤向記者重複川普的威脅，即美國將於周五對 2,000 億美元中國進口商品增加關稅等，消息令美股三大指數週二下挫。當中道指下跌 473 點或 1.79%，標指和納指則分別下跌 1.65% 及 1.96%。十年期債息最新報 2.448%，美滙指數最新報 97.55，紐約期油最新報 61.52 美元。

3）個股訊息：地政總署公布，啟德第 4C 區 2 號住宅地盤由華懋集團、中國海外（688）、恒基地產（012）、新世界發展（017）、會德豐地產及帝國集團等組成的星級財團以 125.9 億元奪得，（市場估值約 105.8 億至 115.4 億元）可建樓面面積 64.1 萬計，每方呎樓價地價為 1.96 萬元。（蘋果日報）

中國恒大 (3333）4 月份合約銷售金額約為 584.1 億元人民幣，按年增長 15.9%；今年首四個月累計合約銷售金額 1,780.1 億元人民幣，較 2018 年同期 2,122.6 億元減少 16%。中海外（688）合約物業銷售金額按年升 49.8% 至約 301.90 億港元；首 4 個月累計合約物業銷售約 1,097.27 億港元，較往年增長 27.6%。（蘋果日報）

龍源電（916）公布，4 月完成發電量 453.36 萬兆瓦時，按年减少 3.22%。今年首 4 個月，累計完成發電量 1809.18 萬兆瓦時，按年減少 1.07%。（信報）

統一企業中國 (220) 公布，截至 3 月底止，首季稅後利潤 3.8 億元人民幣，按年增長 48.02%。（信報）

聯交所權益披露顯示，李嘉誠基金會 4 月 30 日斥資共 7,759 萬元增持長實股份（1113），令李嘉誠及李澤鉅的持股量均有上升。據聯交所權益披露顯示，李嘉誠基金會於 4 月 30 日在場內以每股平均價 63.0829 元，增持長實 123 萬股，涉資 7,759 萬元。完成增持後，李嘉誠於長實的持股量由 33.35% 升至 33.38%；李澤鉅於長實的持股量由 33.42% 升至 33.45%。

4）新股訊息 ：全球最大啤酒商百威英博證實，正在考慮將其亞太業務的少數股權上市，並將在港交所掛牌上市，以減少債務及在該地區尋求收購機會。前此有傳百威英博目標今夏來港掛牌，集資金額高達 50 億美元（約 390 億港元）（蘋果日報）

光大國際 (257) 旗下內地綜合水環境解決方案供應商中國光大水務(1857）今天掛牌，暗盤以最低價 2.94 元收市，較招股價 2.99 元，跌 0.05 元。（信報）

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