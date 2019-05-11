3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬　壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

文／劉俞青

縫鈕釦、換拉鍊，尋常巷弄裡的工作，一名壯漢卻率領娘子軍組成裁縫部隊，悄悄進駐 101、新光三越等 20 個商場，各大精品和貴婦名媛，都是他們的客戶！

繽紛熱鬧的台北 101 商場，衣香鬢影、人聲鼎沸，但一手推開通往廁所的通道，一下子從光鮮明亮掉入安靜的空間中。

就在廁所隔壁，小小一間 3 坪的工作室，裡面擠了大約十來人，有人在試衣服、有人在量身，也有人在此聊起天來，熱鬧程度不輸外面的商場，這裡是 101 商場裡「最角落的心臟」—精格修改室。

提起精格，可能沒幾人聽過，但若提起 101 裡幾位手藝精湛巧奪天工、衣物破損都能妙手救回的師傅，許多大台北的婆婆媽媽、貴婦名媛可能都不陌生。而成功打造這支裁縫大軍，成為全台最強部隊的，是身高 185 公分的壯漢—胡震台。

這位壯漢連一個鈕釦都不會縫，卻是這些裁縫大軍口中的「最暖心老闆」。

縫鈕釦、換拉鍊，通常只是主婦為了貼補家用，用一台裁縫車在巷弄間搭起的兼差工作，但胡震台卻率領 70 位全職裁縫師，悄悄進駐 101、新光三越、明曜百貨、福華名品等 20 個據點，甚至連 LV、迪奧、BOSS 等精品服飾的修改，都送往精格。

101 迪奧店經理 Alice 說：「衣服交給精格，就是信任、放心。」

坪效發威！ 外接訂單比商場還多

精格修改室，乍看只是一間小小工作室，但早自民國 86 年就登記有案，是一家 20 多年的公司。每一間工作室雖不過 3 坪大小，一年營業額超過 500 萬元的卻所在多有。

以 101 為例，除了二樓廁所旁的工作室接單處理簡單的修改，四樓還有一間裁縫室，繁複、高難度的改裝工程就送到這裡來；光是 101 就用了 6 位全職的裁縫師，還不包括周年慶或旺季時兼職幫忙的職缺，生意鼎盛超乎想像。

但根據 101 商場行銷部資深總監李亞屏表示，商場裡以服飾為主的專櫃僅占約四成；6 位裁縫師的編制，怎麼算都太多，原來，精格的手藝聲名遠播，在商場裡修過衣服的客戶，日後修改衣服都習慣往這裡送，許多據點外接的業績，甚至比商場裡轉送過來的訂單還多。「結合整個信義區生活圈的形態，精格表現淋漓盡致。」李亞屏說。

換句話說，雖然是藏身在商場裡，卻身兼街邊店的效益，兩相加總拉升了業績，這是精格可以在寸土寸金、講求坪效的百貨商場裡生存下來的關鍵原因。

精格能穩坐百貨商場修改大王地位，精神領袖胡震台功不可沒。

「家家有本難念經」 暖心頭家堅持薪水袋發薪

一般人對這個名字可能陌生，但在台北服裝業提起這個人，幾乎人人皆知，更習慣他經常一身短褲、POLO 衫的打扮穿梭各商場的模樣。這一天，我們跟著他的步伐走進 101 商場，他是來「發薪水」的。發薪水？薪水不是直接轉入薪水帳戶？還要老闆來發？

「這個產業很特殊，70 位裁縫師有 71 個故事（意指每個人都有辛苦的人生經歷），有的人薪水要偷偷塞回娘家，有的人薪水要接濟在外苦讀的孩子，唉！辛酸說不完，所以我們至今用薪水袋發薪水。」胡震台一名壯漢，講起這些故事卻流露出柔軟的一面。這一站發完，他下一站要到美麗華百樂園，偷瞄一下上面的薪水數字，其實不算低。

來源：《今周刊》 1168 期

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