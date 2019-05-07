【馮冠華專欄】有危亦有機，看好的建議不變

5 月 7 日推介 - 澳優乳業（1717）

1）上日港股市況總結：受川普威脅加徵中國貨品關稅影響，中港股市週一大瀉。恆指低開 760 點後進一步走弱，盤中最多曾下跌 1126 點，低見 28956 點；及後跌幅輕微收窄，最終以 29210 點收市，大跌 872 點。成交金額按日大升逾倍至 1372 億。港股通南下總成交達 203 億，淨流出金額達 42 億。滬深股通北上也錄淨流出，金額約人民幣 56 億。50 隻藍籌全部下跌，跌幅由 0.54%-8.87%。



板塊方面，黃金相關及公用股表現較好。做空方面，佔大市成交稍升至 12.3%。牛熊證街貨最新比例為 68:32，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 74:26，重貨區方面，熊證下移至 30150-30199，牛證也下移至 28900-28949。恆指期貨夜市收報 29121 點，上升 151 點，低水 89 點。港股 ADR 上升 272 點，相當於恆指 29481 點水平。

簡評：昨天中港股市的大跌，仿如重回 2018 年的黑暗時段。貿易戰為股市帶來的傷害，投資者當然理解，在川普像立下戰書式的挑釁，股民逃之夭夭也可理解。筆者想到川普這突如其來的變面，可能性包括北韓週末又試射導彈、談判前最後的勒索，又或是跟本沒有誠意在現時解決問題（因離大選還有好一段時間）。



最新川普的推特發文指他和日本首相談及貿易及北韓問題，千絲萬縷的關係實難以看透。想信大家還記得他和金正恩的會面，也是在一片看好的情況下來了個大逆轉，葫蘆里賣什麼藥，平凡的筆者那會有答案！但和 2018 年不同的，是國內經濟在中央多項政策扶持下漸見起色，企業第一季度業績也大多對辨，5G、科創板及大灣區等概念依舊存在，MSCI 及富時加大 A 股權重因素也不變，有危亦有機，看好的建議不變。

大跌市下部份指標也不至太壞，例如做空比率未見大升，人民幣離岸價貶幅也大為收窄，恆指也從低位收復了一些失地；反過來的，南北向資金大舉流出則不是好事。執筆時未見中方態度有所改變，夜期也有少許反彈，在 A 股頗有超賣下，估計今天恆指應可回穩。推介方面，之前的強勢股如友邦（1299）、平保（2318）、恆生（11）、鐵塔（788）及領展（823）等均可留意。進取的可考慮昨天重挫的創科（669）和萬州（288）。消息面（詳見點 3）有支持的勝獅（716）、信利（732）、澳優乳業（1717）甚至加入大麻行業的三愛健康（1889）也有短多機會。

2）美股上日市況總結：受中美貿戰有可能升溫下，美股三大指數週一下挫，當中道指早段曾下跌約 470 點，最終報跌 66 點或 0.25%，標指和納指則分別下跌 0.45% 及 0.5%。十年期債息最新報 2.50 美滙指數最新報 97.55，紐約期油最新報 62.19 美元。

3）個股訊息 ：澳優乳業（1717）昨天中午公佈，今年首季經調整利潤 1.89 億至 1.97 億人民幣，按年升 81.8% 至 89.5%；純利 1.46 億至 1.54 億人民幣，按年升 40.5% 至 48.2%；收入 15.15 億至 15.35 億人民幣，按年 28.6% 至 30.3%。（蘋果日報）

信利國際（732） 公布，4 月營業額 18.75 億元，按年上升 19.12%。首 4 個月營業額 64.55 億元，按年增加 14.33%。（信報）

世茂房地產（813）公布，4 月合約銷售額 150.9 億元（人民幣，下同），按年增 86.31%，今年首 4 個月，累計合約銷售總額 558.6 億元，按年增 36.18%。萬科企業（2202）公布，今年首 4 個月合同銷售金額 2096.1 億元，按年增長 6.86%，單計 4 月，實現合同銷售金額 601.7 億元，按年增 43.64%。（信報）

勝獅貨櫃（716）宣布以 38 億元人民幣（相等於約 5.65 億美元）出售五間全資附屬公司予中遠海運，並會預留 1 億美元作派發特別股息之用。（公司公告）

三愛健康（1889）與美國大麻衍生產品開發、製造及銷售商 Premier Distribution 訂立獨家分銷協議，其附屬公司獲授權於大中華區購買、推廣及轉售供對方某些產品的獨家、免版稅權利，包括大麻二酚（「CBD」）的精油、藥片、膠囊、軟糖及外用藥。（蘋果日報）

4）新股訊息：兌吧（1753）今天主板掛牌，暗盤價收報 6.14 元，較招股價 6 元，微升 2.33%。（信報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/