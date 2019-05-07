【統一投信】經濟強韌 美股逢回布局

美國總統川普突然宣布要自 5 月 10 日對中國 2000 億美元貨品調高關稅至 25%，引發全球股市震盪。統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，川普此舉是政治上的談判手段，給中國施加壓力，而中國官方對此則輕描淡寫並表示正準備如期赴美談判，預料美中雙方近期仍會有各自放話的言語交鋒，不確定因素使得全球股市面臨一波修正。由於現階段貿易戰的發球主導權掌握在美方手上，且美國在經濟與企業獲利持續展現其強韌性，美股近期的修正，提供了良好進場點。

袁永騰指出，美國近期公布一連串經濟數據多數表現亮麗，第一季 GDP 成長率 3.5% 優於預期，且通膨率在 2% 以下仍維持溫和態勢，顯示美國實體經濟並未受到美中貿易戰的負面影響。新公布的 4 月 ISM 製造業及非製造業指數分別為 52.8、55.5，皆維持在景氣榮枯分界點 50 之上的擴張區，4 月失業率降至 3.6%，為逾 49 年來最低。3 月工廠訂單由前期的萎縮 0.5% 轉為成長 1.9%、資本財新訂單非國防（飛機除外）由前期的成長 1.3% 上升至成長 1.4%，增幅優於分析師預期。

袁永騰表示，美國除了總體經濟強韌，企業獲利也不令人失望，美股標普 500 指數成份股截至目前為止已有近八成企業公布財報，其中逾 75% 首季獲利優於預期，提振市場信心，而部份企業同步下修第二季財測，箇中原因除了有部份企業是本身營運問題，多數是由於去年底整體氣氛過度悲觀，導致對今年第一季財測值下修過大、第二季財測值預期過高，目前正進行動態再平衡的過程。整體而言，具有全球競爭力的科技成長股持續展現其體質強健特性，仍是相對看好標的。

針對美股第二季走勢，袁永騰表示，過去一個月來美股延續首季強勢上漲的力道，看回不回持續創高，很多想進場投資者在等待拉回的買進機會，這波美股修正恰好創造了布局機會，在低接買盤支撐下，將使得此波修正幅度有限。從評價面來看，美股標普 500 指數本益比經歷了 4 個月的修復回升之後，仍在長期平均水準之下，估值合理，且投資人保持謹慎，美股並未過熱。在下半年景氣好於上半年的預期之下，美股第二季預料為高檔震盪，後續重點觀察美股企業對景氣與獲利的展望，以及新訂單回升的態勢是否延續。

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