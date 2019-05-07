【安聯投信】川普突放黑天鵝 短高收抗短震

美國總統川普日前意外於推特上「放出黑天鵝」，指稱將在本周五（10 日）將價值 2,000 億美元的中國進口產品的關稅自 10% 提高至 25%，同時稱「不久」將對剩下的價值 3,250 億美元的中國進口產品徵收 25% 的關稅，消息一出，立刻引發全球股市大震盪；安聯投信評估，川普的發言是為了先發制人，使美國在 8 日最終輪談判能達成較佳協議，然而因今年以來多數資產上漲幅度較大，川普的發言與貿易戰的局勢可能對市場造成壓力，建議投資人增加投資組合的抗震性，例如配置美國短年期高收益債，降低波動同時尋求收益機會。

安聯投信指出，受惠美歐央行態度轉為鴿派寬鬆，加上其他國家央行亦考慮採取降息，今年以來主要債券資產上揚，包括利率型債券（如公債），以及風險性債券如高收益債、新興市場債等；然而，川普對於貿易戰的強勢主導，例如在最終輪貿易協商前的意外發言，以及在政策利率與聯準會的分歧，均增添市場的波動風險。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，短期而言，在貿易戰有進一步結果之前，市場震盪可能加大，除了持有適度現金來增加投資彈性，更應該增加投資組合的抗震性，從貨幣的角度觀察，市場震盪時，美元將成為資金的避險貨幣，其他非美貨幣、尤其新興市場可能受到較大的影響，因此在配置上，建議配置仍以美元資產為主。

儘管市場對於聯準會不升息是共識，但降息仍是未知數，謝佳伶提醒，在投資配置上，仍需留意公債殖利率波動對債市的影響；根據 2018 年貿易戰經驗，主要風險性債券大多受到影響，例如全球高收益債收下挫 2.32%、新興美元債下挫 3.09%，新興當地債更受到匯率影響而重挫 6.23%，但美國短年期高收益債表現穩健，期間仍逆勢上漲 2.6%，表現領先且抗震性佳。

謝佳伶透露，目前在基金操盤上，以保護優先，同時瞄準收益機會，在公司挑選上偏好低景氣循環的公司，也就是較不受景氣起伏、且體質穩健的企業，例如居家安全系統、工具設備租賃等支援服務業，以及無線通訊等電信服務等；由於 2019 年全球經濟維持正成長但仍屬放緩態勢，加上美中貿易紛爭與聯準會動向等不確定性，建議可聚焦注重選債品質的美國短年期高收益債券型基金，以參與收益機會、抵禦波動。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

