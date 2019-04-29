土耳其央行急轉鴿 高盛也唱衰土耳其里拉12個月內跌破歷史低點

繼摩根大通三月建議做空土耳其里拉，引發土耳其總統總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 的重砲抨擊後，另一重量級投行高盛也加入空頭陣營，唱空土耳其里拉未來 12 個月內將重現七字頭的歷史低點。

美元兌土耳其里拉日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根大通做空土耳其里拉的投資建議，曾挑起厄多安的憤怒，高盛外匯策略師 Zach Pandl 跟進建議做空，雖自知可能無法倖免也被土耳其官方抨擊，但仍發出預測報告，在土耳其央行不再堅持以利率做為里拉的後盾下，里拉可能跌到去年八月時的歷史低點，甚至再創新低。

土耳其央行上周四利率決議雖然維持利率不變，但放棄了進一步收緊貨幣政策的承諾，在決策聲明中刪除「如有需要將增加貨幣緊縮」的用詞，改為「將堅定保持通膨與目標路徑一致」。

高盛表示，土耳其央行此舉，無疑將打開通往降息和里拉進一步貶值的大門。

而且土耳其境內持續的「美元化」及銀行體系中外匯存款比重拉高，已表明目前的利率，仍然不足以讓民眾恢復對里拉的信心。

高盛經濟學家 Murat Unur 和 Clemens Grafe 在報告中指出，目前土耳其央行還需要採取行動才能穩定里拉，而且投資人需要更高的風險溢價，才願意持有里拉存款。

土耳其里拉四月以來重貶 4.76%，但高盛認為跌勢還未結束，預期土耳其里拉將在三個月內跌到 6.25，在六個月內跌至 6.5，並在 12 個月內跌至 7 字頭的歷史低，距離目前的 5.95 有 15％的潛在跌幅。