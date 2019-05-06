〈關稅戰再起〉美中貿易談判生變？離岸人民幣重貶

美國總統川普周日（5 日）意外推文抱怨美中貿易談判進展緩慢，並指稱從本周五 (10 日) 起，針對 2000 億美元中國進口商品加徵關稅，稅率由 10% 調高至 25%。川普的意外之舉立即引發全球金融市場動盪，離岸人民幣匯率於今 (6 日) 一度貶破 6.82 關卡。

美中貿易談判出現新變數，導致離岸人民幣跳空重貶，一度貶破 6.82 大關，截至 8 點 45 分為止，人民幣貶幅略為收斂，暫報 6.8151，貶值 281 個基準點，貶幅 0.41%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線圖

港媒引述觀察人士指出，川普之前對達成協議抱持樂觀的態度，現在態度突然改變，透露出兩個事實：一是中美磋商仍有關鍵分歧難達成共識，為使中國加碼讓步，川普展開強硬手段；二是美方正以最後通牒的方式來反制中方「拖」字訣的談判策略。

美中談判以來，有些關鍵分歧點一直懸而未決，而美國認為中國似乎正在拖延談判，企圖換取更多時間來因應美中貿易緊張局勢，一是期待美國政治或經濟出現新變數，另一個則是期待中國經濟能藉此快速復甦。

而之前美國媒體曾報導，美中有三大矛盾尚未解決：第一，雙方互相撤銷懲罰性關稅的安排；第二，中國政府對中國企業扶持政策；第三，中國向外資開放雲計算市場等。而這三大問題中最大的難題據稱是撤銷懲罰性關稅的問題。

中國希望可以先撤銷懲罰性關稅再簽貿易協定，但美國堅持保留部分關稅，作為日後貿易協議執行機制的一部分。