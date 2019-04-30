ING：中國默許人民幣小幅貶值 忽視川普政府感受

荷蘭銀行 ING 週一 (29 日) 發布報告表示，中國已經開始讓人民幣略微走軟，忽視過去以來美國總統川普的一再要求。

美國政府過去長期以來，一直聲稱中國透過壓低人民幣匯率，以取得不公平的貿易價格優勢，北京方面否認這一指控。儘管如此，美國也未將中國正式列為「貿易操縱國」。

中國近年來逐步朝人民幣國際化努力，逐步放鬆控管，但人民幣實際上仍受到相對嚴格的管理，每日上下波動不允許超過 2%。

人民幣近兩個月均小貶

ING 表示，由於中國人民銀行強調貨幣政策的穩定性，在美元強升的格局下，過去兩個月人民幣匯率相對變動不大。

不過，ING 在報告中提及，相對於今年前兩個月的升值，共漲了 2.45%，在今年 3-4 月，人民幣已小幅走跌，過去兩個月分別貶值 0.2% 及 0.3%。

今 (30 日) 天政府發布的製造業 PMI 未達預期，人民幣也進一步走軟，匯率約在 6.7405 附近。

美元兌人民幣

ING 大中華區經濟學家 Iris Pang 在報告中表示，儘管人民幣這兩個月走弱的幅度很小，但也是一種方式，中國表明人民幣匯率不受其他國家的壓力影響。但是 Pang 認為，這猶如對川普的「怠慢」，要是美中貿易協議已經達成，人民幣不會貶值。

大幅升貶值均不符北京利益

根據媒體對此次雙方談判的了解，美國在協商中，要求中國解決人民幣合理匯率的問題，也是雙方會談中很重要的一部分，本週雙方預定在北京展開最新一輪的談判。

Pang 表示，無論最終達成協議的時間為何時，在今年剩下的時間裡，人民幣都很難見到大幅的變動。

她指出，人民幣不太可能大幅度升值，這會被理解為是為了安撫美國，對北京當局是難以接受的。此外，除非中國想和美國發生爭執，人民幣才會有大幅貶值，而且這也會增加資本外流的風險，機率並不高。

ING 對人民幣今年年終的目標價為 6.75，相當於今年全年升值 2.62%。