【馮冠華專欄】川普又耍技倆，貿談添變數下恆指或再受壓

5 月 6 日推介 - 電訊盈科（8）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五再一次先低後高。受美股週四疲弱表現拖累，恆指在低開 126 點後曾一度下跌 266 點，低見 29678 點；及後跌幅慢慢收窄，至下午受滙豐（5）優於預期業績帶動，指數轉跌為升並重上 3 萬點，最終以全日最高位 30082 點收市，上升 137 點。成交金額按日再下跌約 7% 至 667 億。港股通南下及滬深股通北上均繼續關閉。藍籌 38 升 11 跌 1 持平。



板塊方面，半導體、郭台銘孖寶、本地銀行、內銀、大麻相關、教育、出口及本地地產股表現較好。做空方面，佔大市成交再回落至 12.1%。牛熊證街貨最新比例為 62:38，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 36:64，重貨區方面，熊證仍在 30300-30349，牛證重貨區也不變在 29050-29099。恆指期貨夜市收報 30020 點，上升 157 點，低水 62 點。港股 ADR 上升 150 點，相當於恆指 30231 點水平。

簡評：上週五港股七百億也不到的成交額，卻換來四百多點的單日波幅、恆指重上三萬點、做空比率回落及恆指以全日高位收市；若這單是歸功滙豐優於預期的業績，筆者覺得不當，因恆指早在滙豐中午公布業績前已收復二百多點的失地。這走勢是憧憬 A 股今天復市能造好、中美談判在今週有所突破，還是預知美股上週五會大幅上升？答案是甚麼無從得知。



由於上證在長假前調整頗深（約 6%），在外圍造好、美滙稍回，連巴菲特也開腔說他投資中國可能不夠多，A 股復市本應有條件追落後，港股夜期和 ADR 也預示今天應會造好⋯⋯奈何川普週日的推特發文（見點 2）又令中美貿易談判現變數，是不是談判前夕的下馬威，只有川普自己才能知曉。最糟的是筆者整份早報也要重寫，恐怕恆指的三萬點或再受考驗，防守及高息股可先多看一眼，如下週除息的香港電訊（6823）及電訊盈科（8）。

滙豐的佳績主要是由成本控制帶動，加上在虛擬銀行快登場下，筆者對其股價再大升有所保留。重磅內銀如建行（939）及工行（1398）也不見有特別催化劑。騰訊（700）近日走勢較失色，週五也逆市下跌，下週三（15 日）的首季業績會是關鍵。電訊營運商在 5G 商業化過程中會先苦後甜，中移動（941）股價現階段也宜守不宜攻。



友邦（1299）及平保（2318）近日已破頂，若遇回調可侯低買進。港交所（388）是另一有條件追落後的公司。高貝塔藍籌股如銀河娛樂（27）、舜宇（2382）、吉利（175）及石藥（1093）則要留意市場氣氛。至於板塊方面，內房及本地地產股在銷售理想下或有追捧，若 A 股能重拾升軌，中資劵商股也有望造好。

2） 中美貿易談判入直路之際，川普周日突然表示，周五起 2,000 億美元（1.56 萬億港元）中國貨關稅會由 10% 提高至 25%，又威脅「不久」對另外 3,250 億美元（25,350 億港元）中國貨加徵 25% 關稅。特朗普抱怨中美貿易談判進展緩慢。

特朗普在 Twitter 發文：「過去十個月，中國就 500 億美元（3,900 億港元）高科技（產品）向美國支付 25% 關稅，就 2,000 億美元其他貨品支付 10% 關稅。周五起 10% 會提高至 25%。另外 3,250 億美元未徵稅貨品，不久會被加徵 25% 關稅。」（蘋果日報）

3）政府統計處公布本港今年 3 月零售數據，零售總銷貨價值估計為 397 億元，按年微跌 0.2%，遠遜市場預期的升 2.5%。扣除期間價格變動後，3 月零售額的臨時估計按年跌 0.8%。以首季計，香港零售額按年下跌 1.2%，總銷貨數量則跌 1.6%。分類方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌 2.6%，服裝跌 2.3%；電器及其他未分類耐用消費品跌幅最大，達 15.6%。藥物及化妝品則錄得升幅，按年升 2.5%，百貨公司亦升 5%。民生消費方面，酒類飲品及煙草跌 2.5%、新鮮蔬果升 7.4%、其他未分類食品升 10.2%。（明報）

3）深圳市規劃和自然資源局 1 日公佈的數據顯示，4 月份深圳一手住宅成交量同比增幅較大，二手房更是創下 16 個月來新高。4 月份，深圳市一手住宅成交 2704 套，與去年同期相比增長 4 成，成交面積 257525 平方米，同比增加 37.7%。在二手房市場方面，上月全市成交量重返 8000 套之上，創 16 個月以來的新高。（深圳特區報）

4）美股上週五市況總結：4 月份美國新增非農就業 26.3 萬人，顯著高於市場預期的 18 萬人和 3 月份修訂後的 18.9 萬人，失業率更降至 3.6% 的 1969 年後新低，刺激美股三大指數上升，另外，巴郡購入亞馬遜及巴菲特重新其對蘋果立場不變的言論也令兩公司股價造好。最終道指上升 197 點或 0.75%，標指和納指則分別上升 0.96% 及 1.58%，當中納指更創收市新高。十年期債息最新報 2.53%，美滙指數回落至 97.48，紐約期油最新報 61.86 美元。

5）個股訊息：富智康（2038）發佈盈警，預料今年首季營業額約為 30.44 億美元，即按年跌 4.6%。預計首季綜合淨虧損 6,900 萬美元，較去年同期 1.26 億美元虧損收窄。富智康料今年上半年或錄虧損，但虧損額或低於去年同期的 3.49 億美元。（蘋果日報）

融創中國（1918）公布 4 月份未經審核營運數據，集團實現合同銷售金額約 391.2 億元（人民幣，下同），同比增長 11%，合同銷售面積約 277.3 萬平方米，合同銷售均價約 1.41 萬元 / 平方米。截至今年 4 月底四個月，集團累計實現合同銷售金額約 1189.9 億元，同比增長 11%，累計合同銷售面積約 819.8 萬平方米，合同銷售均價約 1.45 萬元 / 平方米。（信報）

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