【馮冠華專欄】美股再回落，港股今天勢受壓

5 月 3 日推介 - 信德（242）

1）週四港股市況總結：恆指週四先低後高，指數以全日之低位 29643 點開市，在友邦（1299）及領展（823）創新高帶動下很快便轉跌為升，最終以 29944 點收市，上升 245 點。成交金額按日再下跌約 3% 至 715 億。港股通南下及滬深股通北上均繼續關閉。藍籌 31 升 17 跌 2 持平。



板塊方面，物管、食品、澳門博彩、內航及手機設備股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 13.1%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 35:65，重貨區方面，熊證仍在 30300-30349，牛證重貨區也不變在 29050-29099。恆指期貨夜市收報 29531 點，下跌 127 點並低水 413 點。港股 ADR 下跌 181 點，相當於恆指 29763 點水平。

簡評：港股在五窮月的第一個交易日中表現理想，友邦逾 4% 的升幅是升市的主要功臣；估計上升是和銀保監指很快推出 12 條金融對外措施，惹來友邦加大進軍內地的憧憬。



筆者看好中港股市已不是第一天，但一如前幾個交易日，成交量低迷，說服力欠奉，五月亮麗的開局也不代表港股能重踏升軌，確認回勇；讀者們仍要關注多個在五月的變數，如中美貿易談判進展，MSCI 提高 A 股權重效應、中國在減稅降費後的數據表現和科創板的進展等等。

澳門 4 月愽彩毛收錄得 3 年以來最大單月跌幅，但多間大行均指 4 月應是行業的谷底，而 5 月反彈可期。當中也有不少上調澳愽的目標價，刺激澳博昨天大漲逾 12%，也間接令持股公司信德（242）上漲逾 6%。毛收下跌主要是 VIP 業務不濟，但中場業務毛利率是較 VIP 為高的（不涉及回贈及壞賬等成本因素），澳博首季毛收下跌而盈利上升正是中場貢獻増大所致。這也解釋 VIP 業務較大的美高梅（2282）和永利（1128）昨天表現較差的原因。



筆者對此板塊 / 個股的看法不變，澳博和銀河娛樂（27）仍可看多，信德的股價淨值比只有 0.36 倍，股價若能突破之前高位 $3.85，升勢或會加快，值得留意。另外，小米（1810）在昨晚出公告澄清首季的出貨量（見點 3），昨天股價逆市下跌應與此有關，看來是錯殺了。

2）美股週四市況總結：美股三大指數週四再下跌，當中道指下跌 122 點或 0.46%，標和納指則分別下跌 0.21% 及 0.16%。十年期債息最新報 2.545%，美滙指數最新報 97.83，紐約期油最新報 61.59 美元。

3）個股訊息：特步國際（1368）公布，以現金代價 2.6 億美元 (約 20.28 億港元)，收購 E-Land Footwear 全部股權。E-Land 主要從事 K-Swiss、Palladium 及 Supra，以及 PLDM 及 KR3W 等品牌的運動、高性能運動、全地形冒險活動及健身活動鞋履、服裝及配飾以及休閒服裝的設計、開發及營銷。根據通告，E-Land 在 2017 及 2018 年均錄得虧損。（信報）

碧桂園（2007）公布，4 月實現合同銷售金額約 472.2 億元人民幣，按年增加 1.17%。期內，合同銷售建築面積約 508 萬平方米，按年增加 5.2%。（信報）

市場調研機構 Canalys 數據顯示，首季小米（1810）智能手機出貨量減少 13%，至 1050 萬部。小米昨晚出通告澄清，上述預測數據有誤，與真實情况相去甚遠，第一季智能手機出貨量逾 2750 萬部。同時指出，有關出貨量待定案後，將於 2019 年第一季業績公告內刊出。

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