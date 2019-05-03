美國產量創紀錄 油價本週以來跌逾2%

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，上週美國原油產量，達到平均每日 1230 萬桶，再創新高，且庫存大增；受此消息影響，國際油價走跌，本週以來，布蘭特及西德州中級原油期貨，累計皆跌逾 2%。

台北時間週五 (3 日) 下午 4 點 25 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.82，至每桶 70.17 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.50%，至每桶 61.50 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

由 EIA 數據可得知，截至 4 月 26 日當週，美國原油庫存增加 993 萬桶，遠高於市場預期 (增加 148.5 萬桶)，並創 2017 年 9 月以來最大增幅。

此外，美國原油平均日產量，已來到 1230 萬桶，較去年增加約 200 萬桶，且出口量首度突破每日 300 萬桶。

Sun Global Investments 執行長 Mihir Kapadia 在接受路透社採訪時表示，美國原油產量創紀錄所帶來的壓力，已使油價下跌。

4 月 22 日，白宮宣布，自 5 月初開始，對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」，受此消息影響，油價一度漲至 2019 年以來新高；不過，當前市場預期，在美國原油產量、庫存大增的情況下，伊朗供給中斷所造成的缺口，可望被填補。