美庫存意外增逾990萬桶 國際油價回落至72美元以下

根據《彭博社》報導，上週美國原油庫存意外大增逾 990 萬桶，遠高於市場預期；今 (2) 日國際油價走跌，布蘭特原油回落至每桶 72 美元以下。

台北時間週四下午 3 點 48 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.36%，至每桶 71.92 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.55%，至每桶 63.25 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

週三布蘭特原油期貨收漲 0.12 美元 (0.2%)，至每桶 72.18 美元；西德州中級原油期貨收跌 0.31 美元 (0.5%)，至每桶 63.60 美元。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，截至 4 月 26 日當週，美國原油庫存增加 993 萬桶，遠高於市場預期(增加 148.5 萬桶)，並創 2017 年 9 月以來最大增幅。

美國原油庫存大增，創 2017 年 9 月以來最大增幅。(圖：翻攝自彭博)

4 月 22 日，白宮宣布，自 5 月初開始，對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」，受此消息影響，油價一度漲至 2019 年以來新高；美國總統川普則宣稱，他已對石油輸出國組織 (OPEC) 施壓，要求增產，以壓低油價。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前表示，沙國準備在美國對伊朗展開徹底制裁後，調整生產機制，補足供給缺口，滿足市場需求，但產量不會高於減產協議規範的水平。

Khalid al-Falih 也說，擬於 6 月之後，繼續延長減產協議至 2019 年底，「我們會觀察 (全球原油) 庫存，看它們是高於或低於正常水平，藉以調整生產機制。」