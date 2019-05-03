能源盤後—美油產量激增 OPEC減產也難擋 原油期貨收低

週四 (3 日) 交易，原油期貨大幅收低，因應美國對伊朗石油的制裁豁免權到期，以及美國國內供應量大增、美國原油產量創紀錄，持續對價格構成壓力，能源市場靜待 OPEC 下一步行動。

美國官方週三發佈報告，上週國內原油供應量增加近 1000 萬桶，為今年迄今單週供應量增加最多的一次，致使 WTI 原油期貨價格週三下挫後，週四也續跌。該報告也顯示，美國單週原油產量小增 10 萬桶，刷下每日 1230 萬桶的紀錄。

S&P Global Platts Analytics 週四公布的數據顯示，鑽井活動增加，本週美國石油和天然氣探鑽平台增加 18 個到總數 1084 個。Baker Hughes 週五將公布其鑽井平台數據。

與此同時，Brent 原油期貨價格也與 WTI 原油期貨同樣走跌，不似前一日交易分歧。沙國似乎無意回應美國川普總統的增產降價要求，讓週三 WTI 原油期貨價格收低。

倫敦資本集團分析師 Jasper Lawler 表示，「雖然 OPEC 持續減產，且伊朗和委內瑞拉受制裁已提升了油價，但美國原油產量創新高導致庫存激增，市場越來越擔心，目前已是 2017 年以來最高點的庫存恐還會持續增加。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.79 美元或 2.8%，收每桶 61.81 美元。根據道瓊市場數據，這是最前月 WTI 原油期貨契約自 4 月 1 日以來最低價位。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.43 美元或 2%，收每桶 70.75 美元，盤中低點一度達 69.68 美元。這是最前月 Brent 原油期貨契約自 4 月 9 日以來最低收盤價。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 認為，對 WTI 來說，60 美元就是很重要的支撐關鍵，「50 日和 200 日的 MA 也都接近 60 美元，所以跌破這個水準後，就會技術上看跌，下一波支撐力在 52 美元至 55 美元區間。」

EIA 週三報告，4 月 26 日止的一週，美國原油供應量增加 990 萬桶，根據 S&P Global Platts，此遠超過分析師先前預期 (增加 140 萬桶)。

美國開始全面封殺伊朗石油出口時，沙國曾允諾在必要時會增產相助，以保持原油價格穩定。知情人士透露，美國正推動重啟一塊與沙國和科威特共享的油田之生產，每日產量可達 50 萬桶。

根據消息指出，沙國正遊說 OPEC 改變計算市場是否充足供應的方式，作為向美國證明不需要更多石油。

美國對伊朗石油的制裁豁免權週四道奇，S&P Global Platts Analytics 地緣政治顧問 Paul Sheldon 表示，今年下半年伊朗原油和凝析油出口量將從第一季 130 萬桶 / 日下降至低於 50 萬桶 / 日。

美媒報導，阿曼能源部長 Mohammed bin Hamad al-Rumhy 週三表示，OPEC 目標延長減產協議。OPEC 預計 6 月召開下回會議。4 月份 OPEC 石油供應量為 3023 萬桶 / 日，達 4 年低點。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，「由於 OPEC 可能背負越來越沉重的壓力要滿足石油需求，其成員國和夥伴還能撐著執行減產協議多久，這還有待觀察。」

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.018 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下挫 0.8%，收每加侖 2.078 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.1 美分或 1.2%，收每百萬 Btu 2.589 美元。

EIA 週四報告，上週國內天然氣供應量增加 1230 億立方英呎，根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前估計為增加 1180 億立方英呎。