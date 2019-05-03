美國長期房貸利率 連升1個月後本週下滑

經過 1 個月的增長後，美國房貸利率本週回落。

根據 Freddie Mac 週四 (2 日) 公布數據，30 年期抵押貸款固定利率平均下滑 0.5 點，至 4.14%，上週為 4.20%，1 年前利率為 4.55%。

此外，15 年期固定利率平均下降 0.4 點，至 3.60%，5 年期可調整利率平均下滑 0.4 點，至 3.68%。

Freddie Mac 首席經濟學家 Sam Khater 表示，通膨與勞動力經濟數據略為疲軟，造成房貸本週的下滑。進入夏季，預期房價會比去年夏天略低 0.25-.05 個百分點，這對房地產市場是個好消息。

本週公布的經濟數據好壞參半，Freddie Mac 表示，聯準會 3 月首選通膨指標年增 1.5%，這有助於抑制抵押貸款利率。

Zillow 經濟學家 Matthew Speakman 表示，第 1 季美國 GDP 數據良好，但是消費者支出令人失望，通膨數據也不高，因此債券殖利率及房貸利率多數時間僅狹幅震盪。

聯準會公布利率政策，一如預期按兵不動，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示風險有所緩和，經濟前景正面。

週五公布的經濟數據，預計也會影響房貸利率，特別在數據優於預期時，可能帶動房貸利率上升，不過許多專家預計，本週數據不會帶來太大變動。

Bankrate.com 首席財務分析師 Greg McBride 預計，通膨減速之下，債券殖利率及抵押貸款利率預計下滑。