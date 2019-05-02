英國脫歐歹戲拖棚 Q1倫敦市中心房價跌逾1成3

根據《彭博社》報導，英國脫歐歹戲拖棚，該事件造成的不確定性，導致今年首季倫敦市中心房價，平均下滑約 13.4%，買氣則隨之升溫。

房地產數據供應商 LonRes 數據顯示，今年第 1 季，倫敦市中心總價在 200 萬英鎊以內的物件，價格跌幅最大，約 10%；在此同時，買方陸續進場，帶動成交量攀高。

倫敦市中心總價在 200 萬英鎊以內的物件，價格跌幅最大。(圖：翻攝自彭博)

LonRes 研究主管 Marcus Dixon 表示，「購屋人開始意識到，英國脫歐造成的不確定性，會帶來一些不錯的交易。」

Dixon 強調，如果賣方對當前狀況感到緊張，讓利意願增加，就可能以更低的價格，出售物件。

由 LonRes 數據可得知，今年首季，倫敦市中心房價平均下滑約 13.4%；值得注意的是，在找到買方前，就願意降價求售的賣方，仍低於 50%。

高端市場方面，倫敦總價超過 500 萬英鎊的物件，首季平均成交價下滑逾 6%，銷售總額則較去年同期增加約 3%，為近 1 年來首見。

歐盟 4 月 10 日於布魯塞爾舉行的緊急峰會中提議，讓英國脫歐期限延長至 10 月 31 日，且獲英國同意；歐盟理事會主席圖斯克呼籲英國，「這次請別浪費時間」。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德認為，英國延後脫歐 6 個月，讓主要經濟體，有更多時間因應各種可能的結果；若英國走上無協議脫歐一途，將造成可怕後果。

英國央行總裁卡尼稱，延後脫歐讓無協議脫歐的機率隨之下降，使國會有時間針對協議內容，取得共識。