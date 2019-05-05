〈觀察〉目標到期債券基金收益優於定存 成存股族新寵

鉅亨網記者陳蕙綾台北 2019年5月5號12點0分

根據投信投顧公會統計，2016 年至 2018 年目標到期債券基金新增規模高達 1419 億元，近一年即大幅增加千億元；主要是因為這類商品標榜著「放到期可保本保息」、「利息比定存高」，讓國人趨之若鶩，隨景氣進入循環中後段，投資市場變動趨大，目標到期債券基金兼具傳統債券及基金優點，成為存股族投資新寵。

根據投信投顧公會統計，台灣 2018 年目標到期債券基金總規模大幅成長 3.35 倍之多，不僅跳增幅度驚人，也凸顯現階段在低利、經濟增速放緩、人口老化及波動加劇的時代中，投資人紛紛轉進具有穩定性與確定性較高的目標到期債券基金，並蔚為主流趨勢。

在升息循環周期中，能管控利率風險、帶來固定收益的目標到期債券基金愈來愈夯，因為目標到期債券基金對於利率變化的敏感度隨持有時間會愈來愈低，接近到期時債券價格會回歸其面值，幾乎不受利率變動所影響，收益部份依然維持，在目前的利率走升環境下，相對傳統全球債券基金而言，更具有防禦優勢。

目標到期債券基金將投資簡單化，以「債息收入」為主要報酬來源，持有目標到期債券基金至到期日，期間若無發生信用違約事件，將不影響期末返還金額及利息收入，可獲得的收益確定性較高，是作為核心配置或長期資金規劃的首選。

除了傳統目標到期債券基金，現在已經進階到「第二代」，如階梯式債券組合，配置不同債券到期時程；還有設定鎖利出場機制，讓投資人有機會提早出場。

不過，目標到期債券基金主要是投資新興市場債券，並非完全沒有風險，還是會有債券發行人的信用風險；另外，若是中途解約，除了手續費，還有 2% 左右的買回費用；再來則是同樣要承擔市場價格波動風險。對投資人來說，銷售文件強調收益報酬，在投資時，可能會疏忽了相關風險，投資前還是得全盤了解。