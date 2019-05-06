債券牛市再起 是時候布局了

今年債市強勢回歸，全球投資人不斷搶進，持續吸引資金流入債券市場。特別是全球經濟展望趨弱及全球貨幣政策仍呈現寬鬆格局，對債券市場偏向有利，使得債市又出現了火熱狀況，法人持續樂觀看其後市。保德信投信建議，今年債市布局宜增加攻守兼備的投資級債，以抵抗景氣可能反轉所帶來的風險。

債市逆襲吸金 投資級債最夯

美國聯準會 (FED) 自 2015 年 12 月展開升息以來，債市多年的大多頭行情宣告畫下句點。但今年以來，債市又重返榮耀，根據 EPFR 統計，投資等級債、吸星市場債、高收益債等三大債種買氣夯，投資人紛紛搶進，今年第一季分別流入 348 億美元、214 億美元及 150 億美元資金。



債市逆襲吸金，也激勵債券價格上漲。展望後市，以經濟面、貨幣政策面、資金面及技術面等影響債市走向的重要指標來看，其中，經濟成長放緩及 FED 利率政策大唱高「鴿」，將是持續推動債市邁向牛市的兩大功臣。

經濟放緩及利率風向轉 債市沖向牛市

首先，就經濟面而言，經濟景氣的預期將對債券價格產生影響，倘若經濟展望預期悲觀，更多資金將會進入像債券這樣穩定收益的投資商品，進而帶動債券價格上漲，可望形成債券牛市；反觀，債券價格下跌，恐將出現債券熊市。

如今經濟現況，歐元區、中國等主要經濟體景氣持續低迷，經濟合作發展組織 (OECD) 今年 3 月再度調降今、明兩年全球經濟成長預測，無獨有偶，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 也調降今明兩年的國內生產毛額 (GDP) 及通膨預期，失業率反而調升。保德信投信固定收益組基金經理人毛宗毅指出，目前經濟數據相對趨緩，景氣將從繁榮期邁向放緩期，市場開始進行風險控管，有助於債市後續走勢。

其次，以利率面來看，債券價格與利率呈現反比關係，市場若處於降息循環趨勢，代表未來新發行的債券利率更低，相較下，既有發行的債券利率顯得較高，吸引投資人踴躍買入，於是債券價格上漲，債市也可能出現牛市榮景。

由於 FED 5 月放緩升息、預計 9 月停止縮表，貨幣政策已有明顯翻轉，或有降息機率。毛宗毅表示，即使 FED 明年還有可能升息一碼，但是代表市場情緒的利率期貨已率先反應，預期今年降息機率超過 4 成，明年達到 5 成，降息氣氛濃厚將有利於債券市場，此時正是長期投資或逢低加碼債市的好時機。

黑天鵝避風港 首選投資等級券

美債殖利率今年 3 月出現倒掛現象，市場憂心經濟衰退是否來臨。毛宗毅認為，此次殖利率倒掛是金融海嘯後，全球主要央行採取「非常規」的貨幣政策所致，且僅維持 1 周左右，不致於出現景氣衰退情形，毋庸過度憂慮。

不過，毛宗毅認為，殖利率倒掛應視為警訊，經濟成長力道確實出現趨緩現象，加上今年市場變數也不少，投資人必須提高警覺，宜適度配置避險性資產，將債券基金納入核心資產，特別要布局攻守兼備的高品質債券，不僅能掌握債市長期收益契機，還可以抵抗景氣反轉所帶來的風險。