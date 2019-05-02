英國兩黨談判脫歐協議有進展 支撐英鎊上揚

英國首相梅伊 (Theresa May) 及反對黨領袖柯賓 (Jeremy Corbyn) 均暗示，在經過 1 個月的談判之後，兩方的團隊脫歐協議已經更接近達成協議。

梅伊政府與主要反對黨工黨，都對妥協計畫前景更為看好，雙方預計會在未來幾天進行更多談判。梅伊預計下週會結束談判，無論屆時雙方是否已經達成協議。

英鎊週三上漲

受利多消息影響，英鎊兌美元週三 (1 日) 一度強升 0.8%，突破 1.30 大關，一度來到 1.3073；兌歐元也自 4 月 10 日以來，首度突破 1.16。

Western Union 外匯策略師 Joe Manimbo 表示，在美元強勢下，英鎊仍升至一週高點，最主要的原因，就是最新一輪的兩黨談判有所進展。

英鎊美元即時 (圖表取自 tradingview)

梅伊暗示，她可能會在一個關鍵的底線讓步，允許英國與歐盟簽署某種形式的永久關稅同盟。梅伊的實質副手 David Lidington 表示，本週早前雙方的會議「積極」且「富進展」，雙方都想朝協議更進一步，但還需要更多的彈性及妥協。

工黨消息人士也說，雙方沒有完全談成，但比起前一週，的確有實質性的進展。

關稅同盟可能是妥協關鍵

梅伊告知議會委員會，就討論某些關稅同盟的好處，雙方的共同性增加，她不知道是否能達成協議，但希望可以。

與歐盟的關稅同盟，可能是一個妥協的關鍵，因為她先前承諾，不會加入關稅同盟，如果在這一點退讓，保守黨內的脫歐成員可能視此為背叛。

根據計畫，梅伊仍希望讓議員在 5 月 22 日之前，順利批准脫歐協議，這樣英國就不需要參加 5 月 23 日舉行的歐盟議會選舉。