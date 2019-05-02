能源盤後—美上週供應量增加近1000萬 今年以來最巨 WTI期油挫低

週三 (1 日) 交易，在美官方報告顯示上週國內原油供應量增加近 1000 萬桶後，WTI 原油期貨價格收低，這是今年迄今單週供應量增加最多的記錄。

然而，Brent 原油期貨價格適度收高，自全球供應量風險持續獲得支撐力。

沙國似乎無意回應美國川普總統的增產降價要求，且委內瑞拉新一波行動又增加該國生產的不確定性，這些帶動 4 月漲勢的因素延續迄今。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 31 美分或 0.5%，收每桶 63.60 美元。根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨最前月契約 4 月漲幅 6.3%，為連續第四個月上升。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 12 美分或 0.2%，收每桶 72.18 美元。最前月契約 4 月上升約 6.5%，Brent 原油期貨最前月契約上週收盤價超過 75 美元，登上 6 個月高點，隨後又大幅走跌。

由於 Fed 週三決定維持政策穩定後，美元進一步走疲，支撐 WTI 原油期貨消弭稍早跌幅，在原油期貨收盤後，美元走勢才回升。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，美國最新的供應量數據「短期內可能繼續對原油價格構成壓力。當然，委內瑞拉的局勢仍非常不穩定，且在川普政府決定終止伊朗石油制裁豁免權後，我們也得觀察沙國或俄國何時會增產多少。」該豁免權將於週四到期。

EIA 報告

4 月 26 日止的一週，美國原油供應量增加 990 萬桶，根據 S&P Global Platts，此遠超過分析師先前預期 (增加 140 萬桶)。API 週二報告則顯示上週供應量增加 680 萬桶。

ClipperData 商品研究部門主管 Matt Smith 表示，「煉油活動減少且進口增加，這推動原油庫存大幅增加，其中大部分來自美國墨西哥灣沿岸。」

「過去 5 週以來，美國庫存現在已經增加近 3000 萬桶，戰略石油儲備進一步釋出 50 萬桶，讓本週數據更看跌。」

EIA 報告也顯示，上週汽油庫存增加 90 萬桶、蒸餾油庫存減少 130 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前估計汽油庫存和蒸餾油庫存分別減少 100 萬桶和 120 萬桶。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.064 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.8%，收每加侖 2.094 美元。

美媒週二報導，引述俄媒消息，沙國能源部長 Khalid al-Falih 表示，沙國不急著增產來填補伊朗受制裁產生的石油缺口，且沙國會遵守 OPEC 擬定的減產協議，也有可能延長該協議到年底。(該協議原 6 月下旬到期)

根據路透社調查，4 月份 OPEC 石油供應量達 4 年低點 3023 萬桶 / 日。

與此同時，委內瑞拉的全球市場供應量仍有問題，國支持的委內瑞拉反對派領導人 Juan Guaidó 呼籲軍方支持推翻 Nicolás Maduro 總統，雙方抗議活動週三繼續進行。

由於美國對國營石油公司 PDVSA 的制裁，以及長期產量下滑的影響，委內瑞拉供應量下降 10 萬桶 / 日。