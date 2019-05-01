貴金屬盤後─美元回檔 黃金收高4.20美元 但連續三個月月線下跌

黃金期貨週二收高，美元回檔提供了黃金支撑。但黃金仍連續三個月月線下跌。

黃金收盤時，華爾街主要指數走低，亦有助黃金上揚。投資人等待聯準會 (Fed) 週三公布政策決議。

6 月黃金上漲 4.20 美元，或 0.3%，收於每盎司 1285.70 美元。本月，黃金下跌約 1%。7 月白銀上漲 5.1 美分，或 0.3%，至每盎司 14.984 美元。本月，白銀下跌約 1.4%。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.4% 至 97.466。美國通貨膨脹數據低於預期，美元因而走低。

分析師說，Fed 政策決議公布前，投資人已習慣於下跌時買進，上漲時賣出，黃金因而反彈。此外，中國數據較預期疲弱，中美貿易談判可望獲得結果，均屬黃金利多。

週三，Fed 政策會議結束後，預期將維持利率不變，投資人將密切注意 Fed 的會後聲明與鮑爾的記者會，研判未來利率走勢。

經濟數據方面，週二公布的數據顯示，芝加哥 4 月採購經理指數大幅下降至 52.6，創 2017 年 1 月以來低點。但 4 月消費者信心指數上升至 129.2，2 月為 124.2。

7 月銅上漲 0.2% 至每磅 2.904 美元。7 月白金下跌 1.1% 至每盎司 891.70 美元，但本月上漲 4.7%。

6 月鈀金收於每盎司 1382.70 美元，上漲 1.5%。週一，鈀金大跌 5.9%，本月則上漲近 2.9%。

分析師說，鈀金短期內可能仍將動盪，但長期而言，鈀金仍看漲，因為結構性供給不足。