貴金屬盤後─Fed政策決議公布 黃金擴大跌幅

黃金期貨週三收低，跌回部份昨日的漲幅。美國股市盤中走高，為黃金帶來壓力。

聯準會 (Fed) 今日公布政策決議後，黃金一度走高，隨後擴大跌幅。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三決議維持短期聯邦基金利率不變，一如預期，但調降超額銀行準備利率，由 2.4% 調降至 2.35%。

分析師說，Fed 維持利率不變，清除了鷹派立場的擔憂，有助支撑黃金。但隨著 Fed 主席鮑爾舉行記者會，美元走強，黃金轉而受到壓力。

Fed 消息公布時，6 月黃金報每盎司 1287 美元，隨後鮑爾舉行記者會，黃金下跌至 1277.90 美元。

在交易所場內交易中，6 月黃金下跌 1.50 美元，或 0.1%，收於每盎司 1284.20 美元。7 月白銀下跌 25.5 美分，或 1.7%，至每盎司 14.729 美元。

分析師說，Fed 決議對黃金應屬利多，尤其調降超額準備利率，一如小型量化寬鬆 (QE)，有助支撑黃金。

在記者會上，鮑爾說 Fed 致力達成 2% 的通貨膨脹目標。他並說，儘管核心通貨膨脹較預期疲弱，但 Fed 的政策依舊適當。

Fed 消息公布後，美元指數下跌 0.3%，擴大跌幅，接近盤中低點 97.15，而後上漲 0.2% 至 97.69。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

週三公布的數據錯綜，ADP 公布美國私人企業 4 月新增就業 27.5 萬人，高於預期。但供應管理協會 (ISM) 公布 4 月製造業指數下降至 52.8%，3 月為 55.3%。

其他金屬交易方面，7 月白銀下跌 14.30 美元，或 1.6%，至每盎司 877.40 美元。6 月鈀金下跌 38.30 美元，或 2.8%，收於每盎司 1344.40 美元。7 月銅下跌 10.3 美分，或 3.5%，至每磅 2.802 美元。