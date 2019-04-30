貴金屬盤後─黃金收低7.30美元 技術性賣壓 鈀金狂跌85.20美元

黃金期貨週一收低，為四個交易日以來，首度下跌。投資人等待本週聯準會 (Fed) 的政策會議與週五將公布的美國就業報告。

鈀金在連續四個交易日上漲後，週一創下 3 月以來最大單日跌幅。

6 月黃金下跌 7.30 美元，或 0.6%，收於每盎司 1281.50 美元。5 月白銀下跌 16.1 美分，或 1.1%，收於每盎司 14.844 美元。

週一的數據顯示，中國工業公司獲利四個月來首度成長，支撑了全球股市上漲，貴金屬因而受到壓力。

分析師說，一段時間以來，投資人願意承擔風險，股市因而上漲，黃金則受到壓力，跌破 1300 美元重要關卡後，進一步走低。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週一下跌 0.1%，但仍守於約二年高點。

風險性資產 -- 如股票 -- 走強，削弱了黃金的避險買盤。美元近來上漲，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

週二與週三，聯準會 (Fed) 將舉行為期二天的政策會議，預期將維持利率不變。投資人將密切注意 Fed 的會後聲明及 Fed 主席鮑爾的談話。

儘管上週五，GDP 數據顯示 2019 年初，美國經濟較預期強勁，但有投資人仍預期，年底前，Fed 將會降息。因為第一季 GDP 數據的各單項數據並非強勁，且通貨膨脹依舊偏低。

其他金屬交易方面，6 月鈀金狂跌 85.20 美元，或 5.9%，收於每盎司 1362 美元，創 3 月 28 日以來最大單日跌幅。

分析師說，沒有基本面消息引發鈀金的跌勢，較可能是技術性賣壓，並於跌破 1400 美元關卡後，引發了停損單賣壓。

5 月銅上漲 0.3% 至每磅 2.895 美元。7 月白金下跌 0.3% 至每盎司 901.30 美元。