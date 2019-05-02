〈群益期貨〉類股輪動不一定都是好的

從 4 月 26 日以來金融轉強，但原本帶動多頭火車頭的電子卻轉弱，形成弱轉強而強轉弱的輪動，金融轉強的背景是股債同漲的環境，銀行持有大量的股權與債權的資產，兩項資產同時漲價時，沒有理由不漲的，而電子則是掌握最後一波高通與蘋果大合解的利多，隨著重量級財報一一登場，開始出現獲利實現的賣壓，因此最近台股的盤勢即卡在金融轉強偏多與電子轉弱偏空的區間震盪。



台指對應的是從 4 月 25 日在結構轉變下轉弱的，起跌區就是壓力區，而金融則是從相同的時間轉強，起漲區就是支撐區，昨天美國聯準會會後維持利率不變，會後聲明顯示利率不升也不降，通膨偏低，但是屬於短暫現象，同時有提到央行資產存續期間拉長的訊息，如此一來會產生買長債賣短債的壓力，長短期債券利差縮小，對金融股不利，金融在經過四日的強勢後，也將開始面臨獲利了結賣壓了。

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