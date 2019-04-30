〈群益期貨〉A50大漲但陸股跌停家數創今年新高，極端分化下的陸股有什麼玄機！

陸股呈現大型股強小型股極端弱勢的極度分化現象，走勢呈現高度的不一致性，自 3/26 日以來，大型股走勢即比小型股強勢，大型股強勢時屬於多頭循環，不過，從 4/22 後，大型股強對大盤上漲的激勵彈性下降，反而是大型股轉弱時，對大盤下跌產生的效應加大，現貨市場量能緩步萎縮，顯示追價買盤的力道已減弱了，再加上上證指數在 4 月量能有逐步萎縮的現象，3 月平均日均量 3953 億人民幣，4 月截至昨天為止之日均量為 3668 億，萎縮了 7%。



今日盤中走勢則和昨天相反，期弱現強、大型股相對小型股弱，只是沒有昨天誇張，顯示今天追漲力道並沒有延續及投資人短線操作的思維，可能是反應五一長假效應的結果，另外從陸股與美股的互動來看，從 4/22 日以後，美股與陸股由同漲轉為美股強陸股弱，大陸 A50 的起跌點為 4/22 的高點, 但小 S&P 的起漲點是 4/18 的低點，這兩個位置可以視為重要的轉折區，現在是處在一上一下的狀況，轉為同上或同下才是趨勢再度發動的開始。

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