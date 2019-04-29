【台新投信】Fed利率走低 美國REITs「漲」聲響起

近三次美債利率下行期間 美國 REITs 漲幅皆逾３成

在 Fed 宣告今年暫不升息後，目前已接近升息的尾端了，根據歷史經驗，每當升息末端，REITs 皆迎來多頭行情，如上一次升息後末端 2005/7~2006/12，美國 REITs 指數大漲逾 4 成，另 2006~2015 歷經三次美債利率下行期，美國 REITs 漲幅皆逾３成。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，目前整體 REITs 折價約 7%，尚屬被低估，在 Fed 不升息下，預期下半年有機會走揚至價平，建議投資人現階段可逐步分批布局相關基金，尤以 Fed 利率政策轉向受惠最大的美國 REITs 優先加碼。

李文孝表示，未來影響 REITs 走勢有四大觀察指標：一、FOMC 會議：由於全球央行貨幣政策轉寬鬆，預期升息衝擊減低。二、資金流向：近幾周主動基金開始流入美國 REITs，今年主被動基金累積已流入 21 億美元，亦有利 REITs 走勢。三、企業財報：今年來企業營運轉佳，2019 年整體預估獲利將成長 3.3%。四、總經數據：若新增就業持續穩健、失業率持續走低，有助於 REITs 走勢。

李文孝指出，雖然 REITs 今年第一季漲幅較大，第二季將有機會修正，但回檔整理後反而是好的切入買點，預期下半年將續攻。以區域性來看，Fed 從升息到今年不升息，也將暫停縮表，美國所出現的利率政策轉折最明顯，將激勵北美 REITs 爆發性成長；至於產業方面，看好受惠 5G 開發的通訊基地台、獲利轉佳的工業類股、租金成長的美國西岸商辦以及受惠就業穩健的住宅出租等類股。

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