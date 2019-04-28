綠能股價僅剩0.34元 將於5/2下市

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年4月28號11點18分

太陽能廠綠能 (3519-TW) 去年第 4 季因認列資產減損、打消料源合約損失，使公司淨值轉為負數，將於周四 (5 月 2 日) 終止上市，屆時近 7.2 萬名小股東手中綠能股票將淪為壁紙。

綠能為配合轉型策略，降低多晶矽產能與存貨，精實優化人力，出售閒置廠房，並認列資產減損、打消料源合約損失，以改善公司財務結構，償還利息，減輕成本壓力，盼能提升轉型績效。

因此，在去年第 4 季認列存貨跌價損失提列約 1.12 億元、預提呆帳損失準備金額約 1.61 億元，及認列南科廠房與宇駿 (濰坊) 股權投資減損等資產減損損失約 11.15 億元，並在評估料源長約的簽訂價格、現有實際市價與預估未來市價等差異後，認列虧損性合約損失約 14.93 億元，及認列遞延所得稅費用約 2.39 億元等。

在認列上述損失後，使綠能去年第 4 季營運虧損擴大，並於 3 月 20 日召開重訊，公告去年稅後虧損達 70.9 億元，每股淨損 16.34 元，每股淨值也由去年第 3 季的 3.3 元，轉為負數至 - 5.53 元。依規定須在公告財報的 40 天後，也就是 5 月 2 日下市，近 7.2 萬名小股東手中的綠能股票，也將因此淪為壁紙。

從 3 月 21 日恢復交易起，綠能股價已連續 24 個交易日亮燈跌停，從近 1 個交易日的收盤價 (4 月 25 日) 來看，股價也僅剩 0.34 元。